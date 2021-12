Suspect accusé de meurtre dans la mort par balle de Jacqueline Avant

L’homme que les flics disent est responsable de la mort par balle de Jacqueline Avant, la femme de Clarence Avant, a été inculpé de meurtre… TMZ l’a appris.

Le bureau du procureur du comté de LA a annoncé les accusations de meurtre, de tentative de meurtre et de crime avec une arme à feu ainsi que deux chefs de cambriolage résidentiel avec une personne présente contre Aariel Maynor Lundi, moins d’une semaine après la mort d’Avant.

TMZ a révélé l’histoire, Maynor aurait fait irruption dans la maison familiale vers 2h30 du matin du 1er décembre. Il a ensuite abattu et tué Jackie et a ouvert le feu sur un agent de sécurité. Clarence et le garde n’ont pas été blessés.

Comme nous l’avons signalé, Maynor a été arrêté la nuit du meurtre lorsqu’il a été retrouvé dans une arrière-cour à 6 miles de la maison des Avant en train de commettre un autre crime. D’une manière ou d’une autre, Maynor s’est tiré une balle dans le pied avec la même arme qu’on pense qu’il a utilisée pour tuer Avant.

Le mobile de Maynor est actuellement inconnu, mais il est possible que les Avants aient été victimes d’une attaque au hasard dans leur maison de Trousdale Estates.

Clarence, connu sous le nom de « Parrain de la musique noire », est une légende de la musique, avec une carrière et une influence s’étalant sur des décennies. Lui et Jacqueline étaient des habitués des sorties publiques, et après sa mort, les hommages ont afflué dans le monde du divertissement et de la politique.

Un hommage est venu de l’ancien Président Clinton, qui a déclaré: « Jackie Avant était une femme merveilleuse, une excellente partenaire pour Clarence et la mère d’Alex et Nicole, une citoyenne active et une amie chère à Hillary et moi pendant 30 ans. Elle a inspiré l’admiration, le respect et l’affection à tous ceux qui ont connu elle. Nous avons le cœur brisé. Elle nous manquera profondément.