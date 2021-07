Suspect dans des offres de fraude cryptographiques présumées de 330 000 000 $ visant à rembourser les victimes en échange d’une libération temporaire new Crypto new media

Un suspect accusé d’avoir organisé un stratagème de cryptographie de 330 000 000 $ dit qu’il pourrait être en mesure de rembourser ses victimes si les tribunaux lui permettaient de sortir de prison.

Javier Biosca, un ressortissant espagnol, aurait promis à des centaines d’investisseurs un rendement hebdomadaire de 25 % par l’intermédiaire d’une société qu’il dirigeait, appelée Algorithmics, qui aurait négocié du Bitcoin, de l’Ethereum et du Litecoin.

En octobre 2020, cependant, les paiements aux investisseurs ont complètement cessé et Biosca a disparu avant d’être arrêté à Malaga le 6 juin.

Selon un rapport de Confi Legal, Biosca affirme n’avoir jamais eu l’intention de frauder les investisseurs. Il affirme également que les investisseurs n’ont pas été payés en raison de difficultés à convertir la crypto en fiat dans sa banque.

Selon Biosca, il s’est rendu en Guinée et a tenté d’acheter sa propre banque afin de procéder aux échanges. Lorsque cela a échoué, dit-il, son entreprise a fait de même.

La plainte contre Biosca a été déposée au nom des investisseurs par La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (l’Association des personnes affectées par les investissements dans les crypto-monnaies). Il allègue que les victimes ont été privées d’environ 280 000 000 €, soit environ 329 500 000 $, et que la société de Biosca n’avait pas de certification.

Selon le rapport Confi Legal, Biosca assure que l’argent de ses investisseurs est en sécurité, mais se trouve sur des comptes bancaires auxquels il ne peut plus accéder. Biosca dit que si les tribunaux autorisent sa libération pendant trois à quatre semaines, il peut accéder aux comptes et rembourser les investisseurs.

La Cour nationale espagnole n’a indiqué aucun projet d’accepter l’offre de Biosca.

Biosca doit comparaître devant le tribunal la semaine prochaine.

Image en vedette : Shutterstock/Peera_stockfoto