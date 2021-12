Suspect dans la mort d’un mannequin et d’un ami à Los Angeles accusé de crimes sexuels contre plusieurs femmes remontant à une décennie

L’un des hommes arrêtés en lien avec la mort de deux femmes décédées d’overdoses de drogue et laissées à l’extérieur d’hôpitaux distincts de la région de Los Angeles le mois dernier a été inculpé vendredi de crimes sexuels contre quatre autres femmes.

David Pearce, 37 ans, fait face à des accusations de viol forcé et un chef d’accusation de viol sur une personne inconsciente ou endormie et de pénétration sexuelle par un objet étranger pour des incidents remontant à plus d’une décennie.

Vendredi, le bureau du procureur du comté de Los Angeles l’a accusé d’avoir agressé sexuellement une femme en août 2010 et d’avoir prétendument violé une femme en février 2019. Il a également violé deux autres femmes lors d’incidents distincts l’année dernière, ont déclaré les procureurs.

Le corps sans vie de Christy Giles a été jeté dans un hôpital de Los Angeles par des hommes masqués (Fourni à Fox News)

« Mon bureau prend la violence à l’égard des femmes très au sérieux. En poursuivant agressivement les cas d’agression sexuelle, nous rendons notre communauté plus sûre et protégeons les autres contre le devenir à l’avenir », a déclaré le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, dans un communiqué. « Cette affaire évolue et nous continuons de travailler avec les forces de l’ordre pour développer des preuves d’autres crimes possibles. Si vous avez des informations, veuillez contacter immédiatement le service de police de Los Angeles. »

Pearce est l’une des dernières personnes à avoir vu Christy Giles et Hilda Marcela Cabrales-Arzola aux premières heures du 13 novembre après que les filles ont fait la fête dans un entrepôt d’East Los Angles, ont annoncé les autorités. Ils se sont rendus dans une maison de l’autre côté de la ville quelques heures avant que les filles ne soient jetées à l’hôpital quelques heures plus tard.

Christy Giles, 24 ans, a été déposée près d’un hôpital de la région de Los Angeles en novembre et a été déclarée morte sur les lieux, a déclaré son mari. Trois hommes ont été arrêtés en lien avec sa mort et la mort de son amie, Hilda Marcela Cabrales-Arzola, qui a également été jetée dans un hôpital séparé quelques heures plus tard. (Jan Cilliers)

Le corps de Giles, 24 ans, a été jeté sur un trottoir près de l’hôpital Southern California à Culver City. Elle était inconsciente et déclarée morte. Cabrales-Arzola, 26 ans, a été emmenée séparément au Kaiser Permanente West Los Angeles Medical Center deux heures plus tard.

Elle a été déclarée morte le 24 novembre après avoir été retirée de l’assistance respiratoire. Les autorités ont déclaré que les deux femmes avaient reçu des médicaments et avaient fait une surdose.

« Elle était une combattante et une généreuse jusqu’à son dernier souffle », a écrit la famille d’Arzola sur une page GoFundMe créée pour aider à payer les frais médicaux et funéraires. « Selon les souhaits de sa famille, des parties d’elle seront données comme cadeaux précieux de la vie à ceux qui en ont besoin. »

Les deux autres hommes arrêtés mercredi en lien avec les décès sont Michael Ansbach, 47 ans, et Brandt Osborn, 42 ans. Lorsque la police de Los Angeles a annoncé les arrestations jeudi, le département a déclaré qu’il était « préoccupé par le fait qu’il pourrait y avoir d’autres victimes dans notre communauté qui pourraient avoir été droguées par un ou plusieurs de ces hommes ».

L’un des suspects a été arrêté après avoir été attiré hors du tournage de « NCIS: Los Angeles », a rapporté FOX 11 LA, citant des sources anonymes.

Le mari de Giles avait précédemment déclaré à Fox News qu’il pensait que les femmes avaient été droguées contre leur gré. Pendant qu’ils étaient à la résidence, Cabrales-Arzola a envoyé un texto à Giles. À un moment donné, Cabrales-Arzola a envoyé un texto à Giles pour qu’ils partent, a déclaré son mari Jan Cilliers. Ils ont réservé un Uber mais n’ont jamais été récupérés, a-t-il déclaré.

Hôpital de Californie du Sud à Culver City (Google Maps)

Pearce est détenu dans la prison du comté de Los Angeles avec une caution de 1 million de dollars. Il devrait comparaître devant le tribunal le 30 décembre.

Osborn et Ansbach sont détenus chacun avec une caution de 100 000 $.