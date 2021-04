Suspect208 abandonne le single “ You Got It ”

SUSPECT208 a libéré “Tu l’as eu”, le deuxième single avec son nouveau chanteur Cody Houston. Le morceau, que l’on peut entendre ci-dessous, arrive trois mois après le départ de Noah Weiland, le fils de la fin PILOTES DE TEMPLE DE PIERRE chanteur Scott Weiland.

SUSPECT208, qui comprend le batteur Londres Hudson (fils de GUNS N ‘ROSES guitariste Sabrer) et bassiste Tye Trujillo (fils de METALLICA bassiste Robert Trujillo), annoncé Weilanddépart le 8 janvier. À l’époque, SUSPECT208 confirmé qu’il avait tiré Noé, expliquant qu’il “n’écrivait pas de paroles ou ne soulevait pas son poids dans le groupe pendant deux mois avant de le laisser partir. Il s’engageait dans une voie sombre de la consommation de drogue qui a gêné notre amitié ainsi que le groupe. Enfin , il y a eu de nombreux cas d’explosions liées à de très petits problèmes auxquels nous le confronterions. ” SUSPECT208La gamme comprend également le guitariste Niko Tsangaris.

Dans une récente interview avec l’Australian Wall Of Sound, Tsangaris a déclaré à propos de la recherche Cody: “Cody était la première audition qui a été envoyée, et nous sommes tombés amoureux de sa voix. Ce n’est qu’à son arrivée à Los Angeles que nous avons réalisé que c’était une personne super travailleuse, talentueuse et géniale. Musicalement, nous nous sommes connectés à un autre niveau et les chansons ont commencé à couler comme de l’eau dès le premier jour. Nous sommes plus que ravis de montrer à nos fans sur quoi nous travaillons. “

Codypremier single de SUSPECT208, “Nicotine”, est sorti en janvier. À l’époque, Niko a dit: “Nous avons choisi ‘Nicotine’ être notre premier single parce que c’est une chanson rock ‘n’ roll à haute énergie, brute qui exprime l’énergie que nous avons dans une pièce ensemble. Nous voulions laisser les gens savoir ce que cela faisait. “

En décembre, SUSPECT208 a sorti le clip officiel de son deuxième single, “Tout noir”. Un mois plus tôt, le groupe a émis “Longtemps attendu”, qui a accumulé près d’un million de vues sur Youtube avant qu’il ne soit retiré de la plate-forme. Cette piste avait des gens comparant SUSPECT208son son à celui du supergroupe du début des années 2000 REVOLVER EN VELOURS, qui présentait à la fois Sabrer et Scott Weiland.

Tye avait déjà joué en direct avec KORN et TENDANCES SUICIDAIRES, tandis que Londres est aussi batteur dans son autre groupe ACTE SANS CLASSE, qui a ouvert pour Sabrer lors d’une tournée 2018. Tsangaris joue aussi dans ACTE SANS CLASSE.

Quand il n’avait que 12 ans, Tye Trujillo remplacé pour bassiste Reginald “Fieldy” Arvizu pour KORNtournée sud-américaine après Fieldy n’a pas pu faire les spectacles en raison de «circonstances imprévues».



