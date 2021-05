Suspect208 l’appelle s’arrête – Blabbermouth.net

Selon Wall Of Sound, SUSPECT208, le groupe avec le batteur Londres Hudson (fils de GUNS N ‘ROSES guitariste Sabrer) et bassiste Tye Trujillo (fils de METALLICA bassiste Robert Trujillo), l’a officiellement appelé à quitter. Hudson et guitariste Niko Tsangaris se concentrent sur leur nouveau projet S8NT ELEKTRIC tandis que Trujillo est impliqué avec plusieurs groupes, y compris OTTTO, TROISIÈME, SEIGNEURS LOCO et SWITCHBLADE.

La rupture intervient moins de deux mois après la sortie de “Tu l’as eu”, la deuxième SUSPECT208 célibataire avec son dernier chanteur Cody Houston. La piste est arrivée trois mois après le départ de Noah Weiland, le fils de la fin PILOTES DE TEMPLE DE PIERRE chanteur Scott Weiland.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui a conduit à la SUSPECT208 diviser, Niko Raconté Mur de son: “Nous avons décidé d’y mettre fin car Tye gauche, et Cody laissé pour être papa, et nous ne voulions pas continuer à diviser notre base de fans en recrutant de nouvelles personnes. Nous commençons une table rase avec S8NT ELEKTRIC et nous en sommes tous très excités. Il y a des musiciens incroyables dans ce groupe et nous sommes tous très motivés. “

S8NT ELEKTRIC a récemment sorti son premier single, “Mes yeux”, et a promis de publier plusieurs autres titres avant la fin de l’été. “Nous avons beaucoup écrit ensemble et ça se passe très bien,” Niko mentionné. “Nous avons une chanson qui sortira à la fin de chaque mois.”

S8NT ELEKTRIC et OTTTO se produiront tous les deux au BouteilleRock Napa Valley festival à la Napa Valley Expo à Napa en septembre. OTTTO est également programmé pour apparaître à cette année Lollapalooza festival à Chicago.

Tye avait déjà joué en direct avec KORN et TENDANCES SUICIDAIRES, tandis que Londres était aussi batteur dans ACTE SANS CLASSE, qui a ouvert pour Sabrer lors d’une tournée 2018. Tsangaris a également joué dans ACTE SANS CLASSE.

Quand il n’avait que 12 ans, Tye Trujillo remplacé pour bassiste Reginald “Fieldy” Arvizu pour KORNtournée sud-américaine après Fieldy n’a pas pu faire les spectacles en raison de «circonstances imprévues».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).