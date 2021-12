« suspendre temporairement le programme de chômage »

le représentant James Comer.Mark Humphrey/AP Photo ; Jon Cherry/. ; Marianne Ayala/Initié

« Le bon côté de cela, c’est que nous avons vu une appréciation des bas salaires sans que le gouvernement n’ait à intervenir et à augmenter le salaire minimum par le biais de plus de règles et de réglementations. »

C’est le représentant républicain James Comer du 1er district du Congrès du Kentucky décrivant comment la pénurie de main-d’œuvre profite à son État. Tant que les salaires ne deviennent pas incontrôlables, Comer a déclaré que la pénurie peut accomplir ce sur quoi le Congrès n’a pas convenu depuis 12 ans : un nouveau salaire minimum.

La pénurie de main-d’œuvre a été un phénomène national en 2021, mais elle a été particulièrement intense dans le Kentucky. Un rapport unique en son genre publié en octobre a indiqué que l’État avait le taux de démission le plus élevé du pays et l’un de ses taux d’offres d’emploi les plus élevés. Le Kentucky est toujours à l’épicentre de la pénurie de main-d’œuvre des mois plus tard, et les tendances d’embauche inhabituelles devraient persister jusqu’en 2022.

Insider s’est entretenu avec plus d’une douzaine de Kentuckiens pour découvrir ce qui alimente la pénurie et comment elle pourrait être résolue, et s’est entretenu avec des représentants des côtés démocrate et républicain de l’allée de l’État fortement conservateur. Nous avons également interviewé le collègue démocrate de Comer, John Yarmuth, président sortant du comité du budget de la Chambre, dont le district comprend tout Louisville.

Comer a déclaré que la pénurie de main-d’œuvre pourrait représenter un tournant pour l’économie de son district. Les récentes hausses de salaires « devaient probablement se produire », a-t-il déclaré, en particulier pour les zones à faible revenu. Il a également de fortes idées sur la façon dont le marché libre devrait résoudre le chômage, mais il ne devrait pas être autorisé à fonctionner si librement que ces augmentations de salaires se transforment en crise d’inflation. Pourtant, il a déclaré que l’État était dans une «crise de la main-d’œuvre depuis de nombreuses années» et a déploré l’abus des prestations d’invalidité de la sécurité sociale. Alors que son district borde le Tennessee, il a particulièrement souligné à quel point la rivalité intra-étatique affaiblit le marché du travail.

Comme tous les députés, Comer est candidat à sa réélection en novembre 2022.

Voici une transcription de l’interview d’Insider avec le représentant sur la pénurie de main-d’œuvre, les défis d’embauche du Kentucky et la façon dont le bras de fer entre employeurs et employés se prépare. L’interview a été légèrement modifiée pour la longueur.

Le taux de participation au marché du travail du Kentucky a diminué pendant la majeure partie des deux dernières décennies. Qu’est-ce qui a motivé cela et dans quelle mesure la politique a-t-elle joué un rôle ?

Le Kentucky est en crise de main-d’œuvre depuis de nombreuses années. L’une des principales raisons est qu’il existe certaines poches dans et autour du Kentucky où un grand pourcentage de la population de certains comtés a été déclaré handicapé.

Si vous revenez à l’époque où Bill Clinton a prétendument réformé l’aide sociale au Kentucky, il y a eu une grande transition de l’aide sociale à l’invalidité. Être déclaré invalide est devenu le nouveau bien-être.

Au Kentucky, les règles sont laxistes – et elles l’ont toujours été – pour pouvoir bénéficier de l’aide sociale et du chômage prolongé. Les règles profitent aux personnes qui veulent vraiment jouer avec le système.

(Note de l’éditeur : en 2019, le Kentucky était l’État avec le troisième pourcentage le plus élevé de résidents recevant des prestations d’invalidité via la sécurité sociale, a calculé Insider, tandis que le Tennessee voisin était classé huitième. Diverses études soutiennent l’affirmation de Comer concernant l’aide aux personnes handicapées, qui est versée via le programme fédéral de sécurité sociale.)

Ces programmes de chômage ont reçu un coup de pouce assez important pendant la pandémie. Comment cela a-t-il affecté la participation déjà faible de la main-d’œuvre?

Cela a aggravé une mauvaise situation.

Le gouverneur Beshear a totalement bâclé les programmes de chômage prolongés. Les employeurs ont appelé notre bureau tous les jours pour se plaindre d’avoir rappelé leurs employés au travail après cette fermeture du gouvernement d’une ou deux semaines et que les travailleurs ne revenaient pas parce qu’ils n’avaient pas à le faire. Ils pourraient gagner autant d’argent sur le chômage que de retourner au travail.

Beaucoup d’employés ont été chômeurs pendant près d’un an alors qu’en fait ils n’auraient pas dû être chômeurs plus de 10 jours.

Il a toujours été abusé. Mon district est à la frontière du Tennessee. Il est beaucoup plus difficile pour les gens d’aller chercher du chômage au Tennessee qu’au Kentucky.

Si vous conduisez dans l’est du Kentucky, tous les autres panneaux d’affichage sont une publicité d’un cabinet d’avocats vous disant d’appeler son numéro pour pouvoir bénéficier d’un handicap. C’est une industrie dans certains comtés de l’État. C’est une fraude qui est devenue une industrie massive.

(Note de l’éditeur : les bénéficiaires du Tennessee doivent fournir des « informations de contact détaillées » pour au moins trois employeurs potentiels chaque semaine ; le programme du Kentucky exige que les bénéficiaires ne déclarent qu’un seul contact d’emploi par semaine.)

Lorsque vous parlez aux entreprises de votre district de la façon dont elles essaient d’embaucher pendant la réouverture, qu’avez-vous entendu ? En quoi cette reprise de l’emploi a-t-elle été différente ?

C’est une situation désastreuse. Les gens supposent qu’il ne s’agit que des travailleurs à bas salaire des restaurants ou des travailleurs de l’industrie du voyage. C’est tout le monde. C’est de la fabrication. Ce sont des services financiers. Même le BTP.

La plus grande plainte était qu’ils n’avaient pas une pénurie de main-d’œuvre aussi grave avant COVID, et une fois que COVID est arrivé et que le gouvernement fédéral a autorisé un chômage prolongé… les gens du Kentucky l’ont dessiné aussi longtemps qu’ils le pouvaient. C’est juste très frustrant.

Maintenant, certains de ces travailleurs qui ont joué avec le système de chômage commencent à retourner au travail, et ils se sont rendu compte qu’il y avait une telle pénurie de travailleurs que les employeurs offrent des primes d’inscription.

C’est le prochain gros problème auquel de nombreux employeurs sont confrontés. Vous avez beaucoup de chaises musicales qui se produisent. Vous avez des employés qui travaillent quelque part jusqu’à ce qu’ils obtiennent cette prime d’inscription, puis se rendent à un autre endroit et obtiennent une autre prime d’inscription. C’est une guerre civile entre les employeurs du Kentucky qui tentent d’embaucher et de retenir les travailleurs.

Les dernières données indiquent que la pénurie de main-d’œuvre perdure jusqu’en 2022. Que faudra-t-il pour que cela se termine ?

Aussi importante que soit la pénurie de main-d’œuvre en Amérique actuellement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de demandes de prestations de chômage. Je pense que le gouvernement fédéral devrait suspendre temporairement le programme de chômage, suspendre temporairement tout type d’allocation qu’il accorde aux personnes qui ne peuvent pas trouver de travail.

Les démocrates à Washington ont parlé d’augmenter le salaire minimum… Eh bien, le marché l’a fait.

Beaucoup de travailleurs à qui nous avons parlé voient cela comme quelque chose de bon dans l’économie, soulignant qu’ils ont plus d’options et que la pénurie fait augmenter les salaires. Êtes-vous d’accord pour dire qu’il y a du bon à sortir de la pénurie de main-d’œuvre?

Les démocrates à Washington ont parlé d’augmenter le salaire minimum, et les conservateurs reviendraient et diraient : « Laissez le marché déterminer le salaire ».

Eh bien, le marché a. Vous avez vu une énorme augmentation des salaires pour les emplois à bas salaire, ce qui était probablement nécessaire pour que les gens puissent travailler. L’avantage, c’est que nous avons assisté à une appréciation des bas salaires sans que le gouvernement n’ait à intervenir et à augmenter le salaire minimum par le biais de plus de règles et de réglementations dans le secteur privé.

Quelque chose dont nous avons entendu parler par certains travailleurs du Kentucky est le besoin d’un soutien pour la garde d’enfants. Que doit faire le Kentucky pour résoudre ce problème ?

Trouver une garderie a toujours été un énorme défi. C’est un défi chez moi. L’une des choses qui ont rendu ce défi plus important étaient les États et les comtés qui ont étendu l’apprentissage virtuel et n’ont pas eu d’apprentissage en personne. Si l’enfant doit rester à la maison après l’école, quelqu’un doit le surveiller lorsqu’il n’y a pas d’options de garde d’enfants ou que les gens ne peuvent pas se permettre une garde d’enfants.

L’arrêt de l’apprentissage en personne dans l’enseignement public a eu un effet néfaste sur la situation de l’emploi dans le Kentucky, car les parents n’avaient d’autre choix que de quitter le marché du travail et de garder leurs jeunes enfants à la maison.

Vous avez mentionné que la pénurie de main-d’œuvre est le moyen pour le marché de résoudre le problème du salaire minimum, mais vous avez également soulevé des inquiétudes concernant le fait que les gens ne retournent pas sur le marché du travail. Selon vous, où se situe le juste milieu entre ces deux tendances ?

Espérons que le marché s’arrangera. C’est une victoire pour les travailleurs à bas salaire, parce que je ne connais aucun endroit dans mon district maintenant qui offre un salaire de départ n’importe où autour du salaire minimum. Tout ce que je sais est d’au moins 30 % au-dessus du salaire minimum. McDonald’s et les emplois les moins bien rémunérés ont désormais largement dépassé le salaire minimum.

J’ai toujours dit que le salaire minimum n’était pas un salaire vital, surtout si vous êtes un adulte et avez une famille. Cela a donc été une aide pour beaucoup de travailleurs à bas salaire en Amérique.

Le problème lorsque les salaires augmentent autant, c’est que cela conduit à l’inflation. Nous voyons l’inflation tous les jours. Ainsi, une grande partie des gains que les travailleurs à bas salaire vont obtenir seront compensés, puis certains par une augmentation de l’inflation.

Y a-t-il d’autres obstacles à l’embauche dans le Kentucky qui, selon vous, sont ignorés dans la conversation nationale sur la pénurie de main-d’œuvre ?

Le Kentucky est un État très rouge, et si vous appelez mon district, l’un des plus gros problèmes est la sécurité des frontières. Il y a un énorme décalage sur l’amnistie entre le Kentuckien moyen et l’employeur.

Les employeurs veulent des travailleurs. Ils voient tous ces gens traverser la frontière illégalement et ils voient une occasion d’embaucher des travailleurs.

Le travailleur moyen du Kentucky est consterné que nous n’ayons pas de sécurité frontalière. Nous recevons donc des appels d’employeurs qui veulent une amnistie et veulent plus de travailleurs H-2A.

Nous avons reçu des appels lorsqu’ils ont annoncé qu’ils envoyaient certains de ces réfugiés afghans au Kentucky. Plusieurs employeurs m’ont appelé et m’ont dit : « Pensez-vous que vous pourriez me mettre en contact avec quelqu’un et voir si je pourrais utiliser l’une de ces personnes comme travailleur ? » C’est à quel point la situation de l’emploi est désespérée, que les employeurs vont à l’encontre de la sagesse conventionnelle du Kentucky en ce qui concerne l’amnistie et la sécurité aux frontières.

Ma position est de sécuriser la frontière, et je ne suis pas favorable à l’amnistie. Je suis ouvert à plus de travailleurs H-2A et H-2B, car il y a toujours eu une pénurie de travailleurs dans l’agriculture et la construction et des choses comme ça.

(Note de l’éditeur : les visas H-2A sont délivrés aux travailleurs agricoles saisonniers étrangers lorsque les travailleurs américains ne sont pas disponibles ; les visas H-2B sont similaires mais concernent des industries en dehors de l’agriculture.)

La position du Kentuckien moyen a-t-elle changé sur la sécurité des frontières en raison de la pénurie de main-d’œuvre ?

Ils s’opposent à l’amnistie et à toute politique qui permettrait à n’importe qui dans ce pays de travailler légalement quelque part. Si vous le sondez, c’est 99% dans mon district.

Le 1 % qui lui est ouvert, ce sont les employeurs en ce moment. C’est si mauvais.

À votre avis, qu’est-ce que les médias se trompent sur la pénurie de main-d’œuvre et la situation au Kentucky en particulier ?

Quand je dis qu’il y a trop de personnes handicapées, les gens me disent : « Oh mon Dieu, c’est politiquement incorrect ! »

Le Kentucky a une industrie pour amener les personnes handicapées qui sont très valides. Je ne pense pas que les médias le comprennent. Quand ils m’entendent dire cela, ils pensent : « Oh, c’est une personne au cœur dur. »

Mais je suis le seul membre du Congrès qui a grandi et réside toujours dans les Appalaches. J’ai donc une large partie de l’État, et je peux vous dire que cela a eu un impact aussi important que n’importe quoi sur le taux de participation des travailleurs.

Vous avez des comtés dans le Kentucky avec des populations de 15 000 personnes qui ne pourraient pas pourvoir 25 emplois en ce moment si une nouvelle industrie s’installait. L’une des principales raisons est l’industrie du handicap.

C’est frustrant pour moi parce que la majeure partie de mon district se trouve sur la frontière de l’État du Tennessee et c’est juste très difficile de rivaliser avec le Tennessee. Ils n’ont pas d’impôt sur le revenu. Ils ont des règles de chômage plus strictes, ce qui conduit à moins de fraude et de tricherie. Ils n’ont pas d’industrie du handicap.

Je vais vous donner un autre exemple. Trente pour cent du Kentucky est sur Medicaid. Treize pour cent du Tennessee est sur Medicaid. Comment diable deux États qui ont tout en commun peuvent-ils avoir une si grande différence ?

Si vous êtes éligible à Medicaid dans le Kentucky et que vous allez travailler, vous perdrez votre Medicaid. Et il n’y a pas de meilleur régime d’assurance-maladie que Medicaid.

Ces choses semblent dures. Mais si vous voulez vraiment vous plonger dans le problème, ce sont les systèmes Medicaid maltraités au Kentucky, les systèmes de chômage maltraités au Kentucky et le système d’invalidité SSI maltraité au Kentucky. C’est la raison pour laquelle nous avons le taux de participation des travailleurs le plus bas.

Maintenant, Yarmuth sera en désaccord avec cela. Mon pote, j’ai raison, et il a tort.

(Note de l’éditeur : le Kentucky a adopté l’expansion de Medicaid en vertu de la Loi sur les soins abordables qui a élargi l’admissibilité à toute personne sans assurance gagnant moins de 17 609 $, et pas le Tennessee.)

