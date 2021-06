suspendu un combat pour un titre argentin

Restrictions sanitaires du gouvernement national par la deuxième vague de Covid-19 a causé le report du combat pour le titre vacant des poids lourds argentins que ce samedi ils allaient jouer Kevin Espíndola et Leandro Robotti, à Oncativo, Cordoue. Les boxeurs devaient être écouvillonnés ce vendredi, mais la société de promotion a annoncé son report pour le 19 juillet.

Espíndola, 24 ans, né et résidant à San Pedro, province de Buenos Aires, est cinquième au classement argentin de la catégorie et a un bilan de 6 victoires (2 KO) et 1 défaite. Robuti, 35 ans, né et résidant dans la ville de Buenos Aires, est premier au classement national et a un bilan de 7 victoires (5 KO) et 4 défaites.

Ils se sont rencontrés deux fois, Espíndola l’emportant en octobre 2017 et Robuti en juin 2018, à la fois par décision et en quatre tours.

Le combat devait avoir lieu à l’hôtel Campo Nono Luigi dans la ville d’Oncativo, avec la télévision DirectTV.

Le titre national absolu des poids lourds n’a pas été remis en jeu depuis le 31 mars 2017, lorsque Matías Vidondo de Neuquén a dépassé Mariano Díaz Strunz de Cordoue dans une décision majoritaire, à Rosario.

