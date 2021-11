Suspension de 12 députés du Rajya Sabha : l’opposition la qualifie de « dictature », le Centre justifie l’action

Les dirigeants des 12 partis d’opposition ont unanimement condamné la suspension et l’ont qualifiée d' »injustifiée et antidémocratique » et ont déclaré que cela avait été fait en « violation de toutes les règles de procédure de la Rajya Sabha ».

Pas moins de 12 députés de l’opposition ont été suspendus de Rajya Sabha lundi pour toute la session d’hiver du Parlement pour leur conduite « indisciplinée » lors de la session précédente en août, alors même que l’opposition a qualifié la suspension de « antidémocratique et en violation de tous les Règlement intérieur » de la Chambre haute.

Les députés suspendus sont – six du Congrès, deux chacun du Congrès de Trinamool et Shiv Sena, et un chacun du CPI et du CPM. La motion de suspension de Phulo Devi Netam, Chhaya Verma, Ripun Bora, Rajamani Patel, Syed Nasir Hussain et Akhilesh Prasad Singh du Congrès ; Dola Sen, Shanta Chhetri du Congrès de Trinamool ; Priyanka Chaturvedi, Anil Desai de Shiv Sena ; Elamaram Kareem du CPM ; et Binoy Viswam du CPI a été ému par le ministre des Affaires parlementaires Prahlad Joshi.

Il a été adopté par vote vocal malgré les objections des partis d’opposition. La motion a été présentée en vertu de l’article 256 – qui prévoit la suspension d’un membre pour « non-respect » de l’autorité du président ou « abus » des règles du Conseil en « faisant obstruction persistante et délibérée à ses travaux ».

« Que cette Chambre prenne connaissance et condamne fermement le mépris total de l’autorité de la présidence, l’abus total des règles de la Chambre de manière persistante, faisant ainsi volontairement obstruction aux affaires de la Chambre par leurs actes d’inconduite sans précédent, leur comportement méprisant, indiscipliné et violent. et des attaques intentionnelles contre le personnel de sécurité le dernier jour de la 254e session de la Rajya Sabha (session de la mousson), c’est-à-dire le 11 août 2021, abaissant ainsi la dignité et jetant le discrédit sur cette Assemblée d’août », indique la résolution.

Les dirigeants des 12 partis d’opposition ont unanimement condamné la suspension et l’ont qualifiée d' »injustifiée et antidémocratique » et ont déclaré que cela avait été fait en « violation de toutes les règles de procédure de la Rajya Sabha ».

« La motion présentée par le gouvernement pour suspendre les membres en ce qui concerne l’incident malheureux qui s’est produit lors de la session précédente est sans précédent et viole les règles de procédure et de conduite des affaires du Conseil des États (Rajya Sabha) », une déclaration conjointe signée par les chefs des partis d’opposition dit.

Les signataires de la déclaration sont — le chef de l’opposition Mallikarjun Kharge et d’autres membres du Congrès, DMK, SP, NCP, Shiv Sena, RJD, CPI(M), CPI, IUML, LJD, JDS, MDMK, TRS et AAP.

Interrogé sur la suspension, Joshi a déclaré que l’opposition perturbait continuellement la maison, mais que le 11 août, le dernier jour de la session de la mousson, elle « a franchi toutes les limites ». « Ils ont malmené les marshals, essayé d’attaquer le personnel de sécurité… Des députés des partis d’opposition ont dansé sur la table du secrétaire général. L’opposition a le droit de perturber, mais est-ce le moyen de perturber », a déclaré Joshi aux journalistes.

Joshi a écrit lundi au président de Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, notant que les 12 membres suspendus avaient causé une disgrâce irréversible à la Chambre et exigé « un recours exemplaire qui non seulement servira de dissuasion mais restaurera également la crédibilité du Parlement ».

Racontant en détail les incidents, le ministre dans la lettre a qualifié leur comportement d’« illégal, criminel et méprisant ». « La 254e session de la Rajya Sabha serait en effet considérée comme la session la plus répréhensible et la plus honteuse de notre histoire parlementaire », a déclaré Joshi à propos de la session de la mousson.

«Ces circonstances insondables exigent un recours exemplaire qui non seulement servirait de dissuasion contre de tels futurs incidents indisciplinés et violents, mais s’efforcerait également de restaurer la crédibilité du Parlement aux yeux de son électorat. Il est de notre devoir impérieux d’établir les normes les plus élevées de conduite personnelle et professionnelle et tout écart par rapport à celles-ci devrait inviter les mesures les plus strictes », a déclaré Joshi.

Justifiant l’action contre les députés, des sources gouvernementales de premier plan ont déclaré lors de la session de la mousson que l’opposition avait enfreint de nombreuses conventions de protestation et adopté une approche violente. L’opposition n’a même pas autorisé le Premier ministre Narendra Modi à présenter son Conseil des ministres après un exercice de remaniement et d’élargissement, ont-ils déclaré.

Réagissant à sa suspension, Chaturvedi a tweeté « Si parlant au nom des agriculteurs, contre la privatisation qui va à l’encontre des gens, vend de l’argent familial pour sarkari PR appelle à la suspension, alors je demande : à quel point êtes-vous faible pour ne pas pouvoir répondre sur la base de la démocratie parlementaire ? Continuera à parler au nom des gens à l’intérieur et à l’extérieur du parlement.

Elle a en outre tweeté « même les règles ne permettent pas de reporter les actions d’une session à l’autre. Règle 256.

Accusant le gouvernement du BJP de se livrer à la « dictature », Sen de TMC a allégué qu’il « attaquait la Constitution et la démocratie ».

Le dernier jour de la session de la mousson avait été témoin de scènes chaotiques avec des marshals appelés alors que des membres de l’opposition avaient protesté contre diverses questions et exigé une discussion sur l’agitation des agriculteurs et la rangée d’espions de Pegasus, entre autres. Toute la session de la mousson a été balayée en raison des manifestations de l’opposition.

Le gouvernement avait accusé l’opposition non seulement de créer des scènes indisciplinées dans le puits de la Chambre, mais aussi d’accuser certains d’entre eux d’avoir malmené une femme maréchal à la Chambre. L’opposition avait allégué que des personnes supplémentaires avaient été appelées et que certains dirigeants avaient été attaqués.

Dès que la Chambre s’est réunie à 15 h 10 après deux ajournements successifs, le vice-président de Rajya Sabha Harivansh Narayan Singh, qui présidait la session, a autorisé Joshi à proposer la motion. Immédiatement après que la proposition a été présentée par Joshi, le vice-président a déclaré la motion adoptée par un vote vocal au milieu de la protestation des partis d’opposition. Il a déclaré les 12 membres comme « suspendus pour le reste de la session en cours » et a ajourné la Chambre jusqu’à mardi.

Bien que l’article 256 ait également été utilisé dans le passé pour suspendre des députés de la Chambre haute, c’est probablement pour la première fois que 12 députés ont été suspendus pour toute la session.

La règle a été utilisée pour la dernière fois en juillet de cette année pour suspendre Santanu Sen. Avant cela, la règle a été utilisée pour suspendre 8 députés – Syed Nasir Hussain, Ripur Bora, Rajeev Satav (tout le Congrès), Derek O’Brien, Dola Sen (TMC ), Sanjay Singh (AAP), KK Ragesh et Elamaram Kareem (tous deux CPM) en septembre de l’année dernière.

Il a été utilisé pour mettre fin à Sabir Ali et Subhash Prasad Yadav le 23 avril 2010 et le 28 avril 2010, respectivement. En mars 2010, 7 députés du SP ont été suspendus selon la même règle. Avant 2010, la règle était utilisée avec parcimonie en 1987, 1974, 1971, 1967, 1966 et 1962.

(Avec entrées PTI)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.