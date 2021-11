Suspension de Brock Lesnar levée, retour à la WWE confirmé pour SmackDown

La Bête est prête pour un retour (Photo: WWE)

Brock Lesnar devrait revenir à la WWE la semaine prochaine après la levée de sa suspension indéfinie à SmackDown.

La bête incarnée est hors écran depuis plusieurs semaines après que l’officiel Adam Pearce ait pris des mesures sérieuses – en termes de scénario – à la suite d’un violent déchaînement ciblant d’autres lutteurs, l’équipe du ring et Pearce lui-même.

Cependant, après quelques recherches, Kayla Braxton a confirmé à la fin de l’émission de vendredi que Lesnar serait de retour la semaine prochaine.

Sans surprise, le champion universel Roman Reigns et son conseiller spécial Paul Heyman n’ont pas eu l’air mieux s’il vous plaît par ce développement.

Il semble que les plans pour le retour soient mis en place le plus tôt possible, car le retour de Lesnar a été initialement annoncé pour le spectacle de la WWE à Los Angeles le 10 décembre.

La marque bleue devrait arriver au Staples Center avant Noël, et le compte Twitter officiel du lieu a taquiné: « Le suspendu Brock Lesnar promet d’acheter une place aux premières loges à Los Angeles pour @WWE Friday Night Smackdown le 10 décembre! »

Lesnar a été vu pour la dernière fois à l’écran le 22 octobre lorsqu’il a éliminé The Bloodline, ses collègues superstars et le personnel de la WWE, ce qui lui a valu une suspension indéfinie.

Il a ensuite placé Pearce avec un F-5, ce qui lui a valu une lourde amende pour faire bonne mesure.

Plus tôt ce mois-ci, le responsable s’est rendu sur Twitter et a énuméré les transgressions dans le personnage de Lesnar, y compris sans tenir compte des « instructions directes de cesser ses actions à plusieurs reprises de la part de plusieurs sources officielles ».

Il a noté que Brock avait attaqué un membre de l’équipe de tournage, un arbitre, « plusieurs collègues Superstars » et « un membre de mon équipe officielle », tous « causant des blessures ».

Il a ajouté que la Bête incarnée avait également agressé Pearce lui-même, « causant des blessures et [destroying] propriété personnelle », faisant référence à son pantalon qui s’est fendu lorsqu’il a été touché par un F-5.

Le responsable de la WWE a également déclaré qu’il avait « détruit une propriété privée lors d’une TENTATIVE DE L’UTILISER COMME UNE ARME D’ASSAUT ».

Réfléchissant à sa punition, Pearce a ajouté: » Il a de la chance que les autorités n’aient pas été impliquées. Il a de la chance qu’une suspension soit tout ce qu’il a subi professionnellement. Il a de la chance de pouvoir personnellement payer l’amende.

Gardant son caractère lui-même, Pearce a fait le point sur les personnes attaquées par Lesnar dans le segment et a remercié tout le monde pour leurs « pensées et prières ».

Il a écrit: «Tout le monde endommagé dans cette horrible scène est en voie de guérison. Merci pour toutes les pensées et prières, et pour les multiples offres de m’acheter de nouveaux pantalons. Passe une bonne journée!’

Nouvelles télévisées américaines



Cela a été un moyen intelligent pour l’entreprise d’écarter à nouveau l’ancien champion du monde de la télévision pendant un petit moment et de garder les choses mijotées, car il est réservé comme une attraction spéciale, qui va et vient tout au long de l’année.

Comme le montre sa dernière course après son retour surprise à SummerSlam, c’est la meilleure façon de présenter Lesnar car il se sent toujours comme une star hors du commun, avec des fans sûrs que quelque chose d’énorme se passe lorsque sa musique frappe.

C’est aussi un bon moyen de laisser Reigns passer à autre chose – y compris ses problèmes avec Paul Heyman et ses allégeances – avec Survivor Series et un match avec Big E à l’horizon, ainsi qu’un nouveau challenger.

