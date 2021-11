Suspension des députés du Rajya Sabha: le gouvernement dit qu’il peut révoquer la suspension si les députés s’excusent, l’opposition ferme à sa position

Mallikarjun Kharge, chef de l’opposition au Rajya Sabha, a déclaré aujourd’hui que les députés ne présenteront pas d’excuses, alléguant qu’ils ont été suspendus contre les règles.

Le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, a déclaré mardi que le gouvernement était « forcément contraint » à 12 députés de l’opposition du Rajya Sabha, mais qu’il envisagerait de révoquer leur suspension s’ils s’excusent auprès du Président et s’excusent auprès de la Chambre.

« Afin de maintenir la dignité de la Chambre, le gouvernement a été contraint de déposer cette proposition de suspension devant la Chambre. Mais si ces 12 députés s’excusent toujours auprès du Président et de la Chambre pour leur mauvaise conduite, alors le gouvernement est également prêt à considérer leur proposition positivement avec un cœur ouvert », a-t-il tweeté en hindi.

Les députés de Rajya Sabha – six du Congrès, deux chacun du Congrès de Trinamool et Shiv Sena, et un chacun du CPI et du CPM – ont été suspendus lundi pour toute la session d’hiver du Parlement pour leur conduite « indisciplinée » lors de la session précédente en Août.

Les députés suspendus sont Phulo Devi Netam, Chhaya Verma, Ripun Bora, Rajamani Patel, Syed Nasir Hussain et Akhilesh Prasad Singh du Congrès ; Dola Sen, Shanta Chhetri du Congrès de Trinamool ; Priyanka Chaturvedi, Anil Desai de Shiv Sena ; Elamaram Kareem du CPM ; et Binoy Viswam de CPI

D’autre part, Mallikarjun Kharge, chef de l’opposition au Rajya Sabha, a déclaré aujourd’hui que les députés ne présenteront pas d’excuses, alléguant qu’ils ont été suspendus contre les règles. « Les partis d’opposition se réunissent aujourd’hui pour discuter des futures mesures à prendre. La question de présenter des excuses ne se pose pas. Les députés ont été suspendus contre les règles de la Chambre. Cette action, c’est comme étrangler la voix de l’opposition », a-t-il déclaré.

Chaturvedi a tweeté lundi : « Si parlant au nom des agriculteurs, contre la privatisation qui va à l’encontre des gens, vend de l’argent familial pour sarkari PR appelle à la suspension, alors je demande : à quel point êtes-vous faible pour ne pas pouvoir répondre sur la base de la démocratie parlementaire ? Continuera à parler au nom des gens à l’intérieur et à l’extérieur du parlement.

Elle a en outre tweeté « même les règles ne permettent pas de reporter les actions d’une session à l’autre. Règle 256.

Interrogé sur la suspension, Joshi a déclaré que l’opposition perturbait continuellement la maison, mais que le 11 août, dernier jour de la session de la mousson, elle « avait franchi toutes les limites ». « Ils ont malmené les marshals, essayé d’attaquer le personnel de sécurité… Des députés des partis d’opposition ont dansé sur la table du secrétaire général. L’opposition a le droit de perturber, mais est-ce le moyen de perturber », a déclaré Joshi aux journalistes.

Joshi a écrit lundi au président de Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, notant que les 12 membres suspendus avaient causé une disgrâce irréversible à la Chambre et exigé « un recours exemplaire qui non seulement servira de dissuasion mais restaurera également la crédibilité du Parlement ». Racontant en détail les incidents, le ministre dans la lettre a qualifié leur comportement d’« illégal, criminel et méprisant ».

