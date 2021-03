Suspicions soulevées alors qu’Alameda Research nie son affiliation avec Reef Finance ⋆ Crypto New Media

Samedi, Reef Finance a publié une mise à jour hebdomadaire affirmant que la société de trading quantitatif Alameda Research (AR) avait investi 20 millions de dollars dans le projet. Plusieurs publications ont salué cette décision comme le début d’une coopération stratégique entre les deux entreprises. }) (jQuery);

Cependant, aujourd’hui, Sam Trabucco, commerçant chez Alameda, minimisé l’étendue de la relation, accusant même Reef Finance de revenir sur l’accord annoncé de 20 millions de dollars.

Le prix du REEF a atteint un niveau record, de 0,058 $, aux premières heures d’aujourd’hui. Mais une pression de vente importante a fait chuter le prix à 0,038 $ au fil de la journée. Un rebond à ce niveau voit une sorte de reprise. Mais chaque bougie horaire suivante a jusqu’à présent affiché un plus bas plus bas.

Reef Finance impliqué dans un autre incident douteux

Reef Finance a fait irruption sur la scène en 2019 en grande pompe. Plus tard l’année suivante, il a été lancé sur Polkadot ainsi que sur Binance Launchpool.

Il est décrit comme une plate-forme DeFi qui propose des échanges inter-chaînes. Les fondateurs ont souligné l’expérience fragmentée et douloureuse du trading, des prêts et du jalonnement, qu’ils souhaitent aborder avec leur protocole.

Visant à offrir à noobies les meilleures stratégies d’investissement, Reef a pris un bon départ. Mais récemment, plusieurs incidents douteux ont soulevé des soupçons.

Le mois dernier, l’utilisateur de Reddit u / Sisquitch a affirmé que l’offre en circulation de Reef avait soudainement augmenté. Il a ensuite ajouté que la réponse du télégramme officiel de Reef et de Reddit était loin de dissiper ses inquiétudes.

«Récemment, il y a eu une augmentation soudaine de l’offre en circulation de 0,5 milliard, soit 2,5% de l’offre totale (20 milliards). Étant donné qu’il n’y a aucune information à ce sujet sur leur site Web, les investisseurs inquiets ont évidemment posé beaucoup de questions. Ma principale appréhension vient de la réponse de REEF à ces questions. »

Sur ce, les commentaires de Trabucco aujourd’hui suscitent un doute supplémentaire. Il affirme qu’AR n’est pas affilié à Reef Finance et n’approuve pas le projet. De plus, Trabucco a détaillé les détails de l’investissement de 20 millions de dollars, affirmant qu’il s’agissait d’un accord commercial OTC, sur lequel Reef Finance est revenu plus tard.

1. Alameda n’est pas affilié à REEF.

2. Alameda ne cautionne pas REEF.

3. Nous avons convenu d’un échange OTC avec REEF; ils sont immédiatement allés à la presse pour se vanter.

4. Ils ont ensuite renié le commerce de gré à gré.

5. Nous ne recommandons évidemment à personne de faire affaire avec REEF de quelque manière que ce soit. – Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) 15 mars 2021

Accusations tirées contre Alameda Research

La réponse de la communauté au tweet original de Trabucco ci-dessus a vu certains utilisateurs accuser AR d’actes répréhensibles en se reposant sur ces informations. D’autres prétendent que AR profite même de la vente au plus haut / shorting REEF de tous les temps.

Dans une suite tweeter, Trabucco a nié ces allégations. Il a clarifié la situation en disant que AR avait acheté des jetons REEF mais moins que la quantité initialement convenue. Il a également déclaré qu’ils continuaient à détenir la majorité des jetons.

Quant à s’asseoir sur l’information, Trabucco a répondu en disant que le reniement s’est produit quelques minutes avant son tweet original.

Pour plus de clarté, BTW: sur les 20 millions de jetons que nous avons achetés (l’accord initial était pour beaucoup plus; REEF a renié les jetons restants), nous sommes toujours en possession de la grande majorité, toute affirmation selon laquelle nous vendons immédiatement tous les jetons est fausse . https://t.co/T738aqv63f – Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) 15 mars 2021

Reef Finance n’a pas encore répondu officiellement à la situation.