Mieux vaut prévenir que guérir ?

Sutton Stracke a révélé lors de la dernière tranche de mercredi soir de la réunion de la saison 11 de « Real Housewives of Beverly Hills » qu’elle avait discrètement engagé la sécurité après s’être sentie menacée par la co-star Erika Jayne.

« Pendant une semaine, je l’ai fait », a déclaré le propriétaire de la boutique, 50 ans, à l’animateur Andy Cohen et à ses camarades de casting. « Je ne sais pas ce qu’elle va faire.

Elle s’est ensuite adressée directement à Jayne, 50 ans, en lui disant: « Vous avez dit que vous alliez vous en prendre à moi et à ma famille. »

Jayne a cependant estimé que son sentiment était justifié et a répondu: « Vous êtes venu après moi et ma famille, vous pouvez donc être repoussé. »

Stracke partage trois enfants avec son ex-mari Christian Stracke, tandis que Jayne est la mère d’un fils adulte nommé Tommy issu d’une relation précédente.

Plus tôt cette saison, les téléspectateurs ont vu le couple se prendre la tête après que Sutton Stracke ait remis en question les histoires de Jayne sur son ex-mari, Tom Girardi – avec qui cette dernière « femme au foyer » est liée dans un prétendu scandale de détournement de fonds – lors d’un dîner explosif chez Kathy Hilton.

Jayne a dit à Stracke de « fermer la gueule », qu’elle « venait la chercher » et a même menacé de poursuites judiciaires. Dans un épisode ultérieur, l’auteur de « Pretty Mess » a affirmé que Stracke « devrait être menacée » par ses commentaires.

Le mois dernier, Stracke a déclaré en exclusivité à Page Six que Jayne avait fait une menace pire que les fans de « RHOBH » n’avaient pas entendue – et qu’elle serait révélée lors de la réunion.

Stracke (à l’extrême droite) avait précédemment déclaré à Page Six que Jayne avait fait une menace pire que les fans de « RHOBH » n’avaient pas entendu. Nicole Weingart/Bravo

« Elle m’a dit quelque chose sous son souffle qui était une menace que je prenais très au sérieux », a-t-elle déclaré à l’époque.

« J’ai dit que je ne le répéterais jamais, et Andy l’a sorti de moi [at the reunion] », a ajouté Stracke, taquinant la prétendue menace de Jayne contre sa famille. « Je ne sais pas où ça va être lors de la réunion, mais je pense que nous pourrions l’entendre. »