Suunto 9 Peak est lancé avec une coque plus petite, 170 heures de suivi GPS

Après avoir fait une apparition éphémère à la FCC en mars dernier, le Suunto 9 Peak est désormais officiel.

La dernière montre de sport de la marque finlandaise est livrée dans une coque plus fine, plus petite et plus légère qui devrait la rendre mieux adaptée à une utilisation intérieure et extérieure. Cela ne le rend cependant pas moins attrayant. Fidèle à ses «valeurs de conception nordique», le Peak présente un design minimaliste réservé avec des corps en acier inoxydable. Des modèles de visage en titane et en verre saphir sont également proposés.

L’objectif de Suunto était de réduire le volume avec le Suunto 9 Peak, et par rapport au plus grand Baro, sa mission est accomplie. Le visage de 43 mm et les sangles de 22 mm devraient faciliter l’ajustement pour la plupart de la population.

Le design rafraîchi s’accompagne également d’améliorations sous le capot. La durée de vie de la batterie est considérablement améliorée, Suunto revendiquant jusqu’à 170 heures de suivi GPS en mode Tour. Ce mode n’est pas aussi précis que le suivi GPS continu, mais devrait servir ceux qui sont sur des aventures plus longues. Lorsque la précision du GPS est primordiale, la montre peut durer jusqu’à 25 heures dans son mode de précision le plus élevé. Lorsque la batterie finit par mourir, elle peut être rechargée complètement à partir de 0% en une heure.

En termes d’intelligence de surveillance de la santé, le Suunto 9 Peak contient un capteur SpO2 qui peut effectuer des contrôles ponctuels, un moniteur de fréquence cardiaque et un suivi jusqu’à 80 activités différentes. Le Peak est également étanche jusqu’à 100 mètres.

D’autres améliorations incluent un rétroéclairage automatique avec un capteur d’ambiance et des mises à jour logicielles OTA. Ce dernier devrait faire en sorte qu’il soit moins difficile pour Suunto de proposer de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. Les fonctions intelligentes habituelles de Suunto sont également disponibles, notamment des informations météorologiques avec le baromètre intégré et une multitude de mesures de guidage d’entraînement.

Suunto 9 Peak: prix et disponibilité

Le nouveau produit phare de Suunto est disponible en précommande maintenant, avec une disponibilité complète débutant le 17 juin. Pour en obtenir un, vous aurez besoin d’au moins 569 $ pour l’option en acier inoxydable sur la boutique de Suunto. Les variantes en titane commencent à 699 $.

En ce qui concerne les coloris, les options en titane de la Suunto 9 Peak seront disponibles en Granite Blue et Birch White. Tout le noir et le gris mousse sont vos choix si vous optez pour l’acier inoxydable.