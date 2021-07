Suunto 9 Peak : misez sur l’autonomie pour ne pas l’enlever de votre poignet

Fin et résistant, il promet jusqu’à 170 heures d’autonomie avec GPS.

Les montres Suunto sont de grande taille ; Mais il y a une raison à cela : un logement si high-tech a besoin de son espace. En ce sens, la marque finlandaise aura sûrement reçu de nombreuses suggestions selon lesquelles cette taille, précisément, est une nuisance lorsqu’on porte la montre toute la journée et, surtout, la nuit. Pour la grande majorité, une énorme montre ne correspond pas à leur look, qu’elle soit décontractée ou de travail, alors que cette même taille dérange pour dormir avec, ce qui l’empêche d’enregistrer la qualité du sommeil.

Sans trahir les principes

Le 9 Peak répond à ces suggestions et est de taille similaire à de nombreuses montres connectées sur le marché. Son diamètre de 43 mm ne gêne pas les manches, elles ne “chantent” pas quand on porte des manches courtes et elles ne gênent pas au lit. De plus, c’est une montre fine et légère.

Cependant, les ingénieurs de Suunto ont réussi à ce que cette réduction de taille ne porte pas atteinte à trois des principes qui identifient l’entreprise : la haute technologie pour le suivi des activités sportives, la capacité d’être particulièrement utile dans les environnements extérieurs et, surtout, la précision. Oui, cette 9 Peak est une montre éminemment sportive, parfaite pour les activités outdoor audacieuses et extrêmement précise.

Un autre principe à ne pas trahir est que, comme le reste de la Suunto, la construction et les matériaux choisis pour celle-ci sont premium, ce qui peut être vu à la fois à l’œil nu et au toucher et sa résistance physique. Son poids : 62 gr en acier, 52 gr en titane.

Nous le décrivons avec cette emphase car dans le Gadget Lab, nous testons une unité 9 Peak, après avoir assisté à la seule présentation mondiale qui en a eu lieu en personne, les 26 et 27 mai dans la belle place d’El Ampurdán de Girona. Après une description de ses fonctions, nous vous proposons à la fin nos premières impressions.

Le plus fin et le plus durable

La 9 Peak est la plus fine (10,6 mm) et la plus durable (en termes d’autonomie) de toutes les montres lancées par Suunto tout au long de sa déjà longue histoire. Il s’inspire – selon des sources de l’entreprise – de la Suunto 9 Baro (louée par les critiques spécialisés, qui la considèrent également comme très grande pour une vie quotidienne non sportive) et, par conséquent, la 9 Peak est conçue pour les aventures et les expériences. .. extrême. Oui, extrême, car ils nous assurent qu’il a été testé dans les conditions les plus dramatiques qu’un athlète extrême puisse trouver.

Une autre facette pertinente du 9 Peak est son autonomie : il promet (à défaut de le tester sur plusieurs semaines) jusqu’à 170 heures de capacité d’enregistrement GPS en mode Tour (qui est une fonction spéciale qui rend la géolocalisation compatible avec l’économie de batterie). Et c’est que, comme ils le déclarent également de l’entreprise, une très grande autonomie a été une autre des prémisses non négociables lors de la conception de cet ordinateur de poignet, sans que cela frustre ce qui précède: taille, poids et précision.

Fonctions essentielles

Ils se résument à la surveillance du cardio, de la SpO2, du stress et du sommeil, de plus de 80 modes sportifs (comme la curiosité, y compris frisby), des écrans personnalisables, des informations météorologiques et des capacités de navigation étendues. Il est étanche à 100 mètres, propose une mise à jour logicielle sans fil, comprend Ghost Runner (lièvre virtuel), la nouvelle fonction Snap to Route, des fonctions météo et des cartes thermiques (localisation des itinéraires les plus courants par zones). Une autonomie générale moyenne d’environ sept jours (mode montre seule jusqu’à 14 jours) ; 25 heures avec GPS en mode standard, jusqu’à 170 heures en mode Tour.

Versions

Suunto 9 Peak est disponible dans deux styles différents avec quatre couleurs : titane bleu granit et titane blanc bouleau, fabriqués à partir de titane grade 5 et verre saphir ; et noir et gris mousse, en verre saphir et acier inoxydable.

Suunto 9 Peak : disponibilité et prix

Il sera mis en vente le 17 juin 2021 ; Il est au prix de 599 euros pour les modèles en acier et 699 euros pour ceux en titane.

Gadget pense ; premières impressions

Nous réitérons que ce que nous décrivons ci-dessous n’est qu’un aperçu de notre futur Test Impitoyable, qui pourrait ne pas être possible avant plusieurs semaines, car nous considérons qu’un appareil avec ces capacités et fonctionnalités a besoin d’un long temps d’utilisation pour que les conclusions soient tirées. Soyez aussi rigoureux que vous êtes honnête.

A commencer par son design, elle est 37% plus fine et 36% plus légère que sa sœur 9 Baro, c’est ce qu’elle est, une énorme montre. Mais il y a les chiffres : ils ont beaucoup diminué. Cela, pour un usage quotidien, vous invite à ne pas le retirer de votre poignet puisque, en plus, son minimalisme nordique le fait ne pas se démarquer. Et, cela dit, il lui est même facile de coucher avec vous. Il résiste comme le plus car, en effet, le verre, le boîtier et même le bracelet (système intelligent avec une goupille pour que son extrémité ne ‘accroche’ pas) sont à l’abri des rayures et plus que des légers chocs.

Quant à l’écran en tant que tel, vous pouvez voir qu’il a un profil mince et un cadre généreux ; trop généreux à notre goût. On peut comprendre qu’une dalle sans cadre affecterait irrémédiablement la consommation de la batterie. Mais notre avis est le suivant : la surface d’écran utilisable semble petite. Concernant la qualité du panneau en tant que tel, vous pouvez l’exposer à un Soleil de Justice, que toutes vos données seront parfaitement vues sans avoir besoin de tourner votre poignet.

L’autonomie, pour le moment, tient sa promesse avec une exactitude britannique. Il dispose de plusieurs modes pour que, en fonction de la durée de votre entraînement GPS, adaptez-le. Cela dit, nous trouvons spectaculaire qu’il charge votre batterie à 100% en 1 heure. Aussi réel que magnifique. Et avec seulement la moitié du temps branché, vous disposez d’un après-midi entier d’entraînement précis.

Avons-nous dit exact? C’est sûrement le détail qui nous a le plus plu : sa précision. Que ce soit le cyclisme, la course ou la natation, la navigation et l’enregistrement de piste sont sublimes. Il n’a pas de niveau aéronautique ou militaire, mais seulement 4 à 5 mètres de déviation de la route sont nécessaires pour vous avertir que vous allez dans la mauvaise direction.

Nous avons également apprécié la facilité de navigation entre les menus et le fait que ceux-ci et leur application mobile brillent par leur clarté. Cela dit, cette application mobile mérite un plus grand commentaire : le degré d’information qu’elle fournit avant, pendant et après l’entraînement est barbare. Bien sûr, les cartes thermiques de Suunto, avec tout le respect que je dois aux contrefaçons d’autres marques, sont inégalées.

Comme on dit, ce sont nos premières impressions, que nous avaliserons (ou pas) après quelques semaines d’utilisation intensive.

www.suunto.com