Suvendu Adhikari cible Mamata Banerjee et demande pourquoi CM « remue ciel et terre » pour protéger Alapan Bandyopadhy

Suvendu Adhikari a exigé des mesures strictes contre le CS sortant Alapan Bandyopadhyay pour indiscipline et violation des règles de service.

Le chef de l’opposition du Bengale occidental Suvendu Adhikari a lancé aujourd’hui une attaque cinglante contre le ministre en chef Mamata Banerjee à propos de la controverse entourant l’officier à la retraite de l’IAS et l’ancien secrétaire en chef du Bengale occidental Alapan Bandyopadhyay. Adhikari a déclaré qu’un théâtre de l’absurde se déroulait au Bengale occidental et a accusé Mamata Banerjee de détruire la structure fédérale de l’Inde pour son ego. « Le théâtre de l’absurde se joue au Bengale occidental. Pour le bien de son propre ego, pour détruire la structure fédérale de l’Inde et protéger le secrétaire en chef de son indiscipline, CM (non député) CM @MamataOfficial Didi jette le discrédit sur le bureau du CM et la Constitution de l’Inde », a déclaré le chef du BJP.

Il s’est demandé quels secrets Bandyopadhyay sait que le Bengal CM fait tout pour le protéger. « Quels secrets le CS sortant sait-il que (non-MLA) CM @MamataOfficial remue ciel et terre pour le protéger ? Est-il vraiment convenable pour un CS de faire l’impasse sur la rencontre du Premier ministre organisée pour venir en aide aux personnes en détresse à cause du cyclone Yaas ? Non, ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré.

Adhikari a exigé des mesures strictes contre le CS sortant pour indiscipline et violation des règles de service. «Je demande que des mesures strictes soient prises contre le CS sortant pour indiscipline, violation des règles de service au moment d’une catastrophe naturelle et d’une pandémie mondiale, irrégularités, et ne pas aider les autres simplement à cause de sinistres jeux politiques. TMC a laissé tomber le peuple du Bengale occidental », a-t-il déclaré.

Le théâtre de l’absurde se joue au Bengale occidental.

Dans l’intérêt de son propre ego, pour détruire la structure fédérale de l’Inde et protéger le secrétaire en chef pour son indiscipline, (non MLA) CM @MamataOfficial Didi discrédite le bureau du CM et la Constitution de l’Inde. – Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) 1 juin 2021

Le chef de l’opposition a également déclaré que l’argent des contribuables ne devrait pas être dépensé pour offrir des «avantages pépères» à un bureaucrate. «Le pillage de l’argent des contribuables est le passe-temps favori de TMC. Le CS sortant et désormais « conseiller » du CM (non député) @MamataOfficial bénéficiera d’un salaire confortable de Rs. 2,5 lakhs par mois et des avantages pépères. Il y a sûrement de meilleures façons de dépenser l’argent durement gagné des contribuables », a-t-il allégué.

Notamment, le Centre avait émis un avis de justification à Alapan Bandyopadhyay pour avoir sauté une réunion d’examen post-cyclone présidée par le Premier ministre Narendra Modi. Le drame qui s’est déroulé au cours des deux derniers jours a vu Bandyopadhyay opter pour la retraite malgré une prolongation de trois mois et Banerjee le nommant conseiller en chef du CM pendant trois ans pour le tenir à l’écart du Centre.

