Suzann Christine sort un nouveau single et un nouveau clip pour ‘Levels’ ⋆ .

Suzann Christine du R&B/Pop sort “Levels”

*« Nous nous sommes réunis avec « Levels », a déclaré l’artiste R&B/Pop Suzanne Christine alias Sudat à propos de la sortie de son nouveau clip et single, “Niveaux” (SCH Divertissement). « Je travaille avec une équipe de rédaction.

Le clip du single “Levels” a été présenté en première au Platinum Sound de Philadelphie lors d’un événement organisé par Sirius X The Heat et la personnalité de la radio RNB Philly, Mina SayWhat. Suzann Christine a également célébré la sortie du clip/single avec une performance au Crisis Bar à Brooklyn, NY.

Lorsqu’on lui a demandé ce que signifiait « Niveaux », elle a répondu : « Nous avons tous ces moments dans les relations passées… lorsque vous vous adressez à quelqu’un de nouveau. »

Suzann Christine montre ses talents depuis de nombreuses années en partageant la scène avec Keyshia Cole, TI, SWV, Wale’, DJ Khaled, Babyface et The Whispers. Elle a rendu un hommage à Dionne Warwick aux BB Kings pendant la semaine des Grammy et a chanté pour Patti Labelle au Essence Music Festival.

“Ils viennent généralement vers moi naturellement”, a déclaré SuDat lorsque je l’ai complimentée sur les différents types de concerts. «Les gens me contactent pour me réserver parce qu’ils me connaissent. Mais je prends toujours cette décision.

En 2012, elle a remporté le Philly Hip-Hop Award de la « Meilleure artiste féminine R&B/Pop ».

« J’ai mon propre label », m’a-t-elle dit. «Je ne suis pas signé sur une grande maison de disques. Quel que soit le succès que je fais, c’est le mien. J’ai aussi un label avec une équipe, il n’y a pas que moi.

Quand je lui ai demandé comment elle s’était liée avec cette équipe, elle a répondu : « J’avais un spectacle à Brooklyn, et avant cela, j’en avais un dans le Queens… ils m’aimaient et voulaient travailler avec moi.

L’écriture collaborative de “Levels” est avec Fenix ​​Studios à Staten Island et a été produite par A List The Producer. Le clip de “Levels” a été réalisé par Suzann Christine et Robert Lee Sims. Vous pouvez entendre sa musique dans l’émission de danse de Lifetime “Bring It”, “Shade 45” et “The Heated” de Sirius XM, Hot 97 et BBC London. Elle a joué dans des émissions de radiodiffusion telles que “The Q” et “Good Day Philadelphia” sur Fox 29.

« Je veux aller de l’avant. Toujours aller de l’avant pour bénir les gens avec ma voix et ma musique », a déclaré Suzann à la fin de notre entretien. «Juste pour que ma musique soit accessible. Continuer à faire ce que j’aime faire est une bénédiction. www.SuzannChristine.com

