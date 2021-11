Suzann Pettersen, capitaine de l’équipe européenne de Solheim Cup 2023

29/11/2021 à 20:05 CET

La Norvégienne Suzann Pettersen a été nommée capitaine de l’équipe européenne de la Solheim Cup 2023 lors de la cérémonie officielle de passation de relais à Finca Cortesín (Andalousie, Costa del Sol), où se déroulera du 18 au 24 septembre 2023 le prochain match de golf féminin entre les équipes européenne et américaine.

Lors de cet événement, Alexandra Armas, directrice exécutive du Ladies European Tour, et Liz Moore, présidente de la Ladies European Tour Joint Venture et représentante de la LPGA et de l’US Solheim Cup, ils ont remis la coupe aux principaux supporters de l’édition espagnole de cette compétition, Vicente Rubio, directeur général de Finca Cortesín, Manuel Muñoz, secrétaire général du Tourisme de la Junta de Andalucía, et Francisco Salado, président du Conseil provincial de Malaga, en présence de représentants de toutes les institutions et entités qui le soutiennent.

Pettersen, vainqueur de deux tournois majeurs, est une icône de la Solheim Cup car elle a représenté l’Europe neuf fois en tant que joueuse et deux fois en tant que vice-capitaine.. Dans les rangs de l’équipe européenne, il a participé à cinq triomphes, dont les deux dernières victoires à Gleneagles, en Écosse, et à l’Inverness Club de l’Ohio.

Un putt décisif

Lors de la Solheim Cup 2019 à Gleneagles, après 18 mois de congé maternité, elle a été choisie par Catriona Matthew et le moment décisif de la compétition C’est arrivé lorsque Pettersen a fait face à un birdie d’un peu plus de six pieds dans le dernier trou de dimanche.

Avec toute la pression il l’a caché pour ramener le trophée en Europe pour la première fois depuis 2013. La victoire par 14,5 à 13,5 égalait la marge la plus étroite de l’histoire de la Solheim Cup, et la joueuse norvégienne a annoncé peu de temps après qu’elle se retirait de la compétition en disant qu’« il était impossible de l’améliorer & rdquor ;.

En septembre de cette année, après la naissance de son deuxième enfant, Pettersen est revenu pour servir de vice-capitaine sous Matthew lors de la victoire 15-13 de l’Europe sur les États-Unis, la deuxième à l’extérieur. Sa première expérience à ce poste a eu lieu lors de la Solheim Cup 2017 qui s’est tenue au Des Moines Golf and Country Club dans l’Iowa, en assistant Annika Sorenstam. Pettersen devait jouer à l’époque, mais une blessure l’a amené à échanger les rôles avec Matthew avant le début de la compétition.

Débuts en 2002

En tant que joueuse, Pettersen a fait ses débuts à la Solheim Cup au Interlachen Golf and Country Club du Minnesota en 2002, dans son année recrue sur le Ladies European Tour. Il a ensuite disputé les sept éditions suivantes, en assistant aux victoires européennes de 2003, 2011 et 2013, avant de jouer un rôle de premier plan en 2019 en réalisant le putt gagnant, qu’il considère comme le meilleur de toute sa carrière.

La joueuse, qui a atteint la deuxième place du Rolex Ranking – classement mondial féminin – a cumulé 21 titres professionnels dans le LET et la LPGA Tournée, dont le McDonald’s LPGA Championship 2007 et l’Evian Championship 2013, deux grands, mais ses plus beaux souvenirs ont été forgés en jouant avec passion et fierté avec ses amis de la Solheim Cup.

« Je suis ravi d’être nommé capitaine de la Solheim Cup. C’est le plus grand honneur de ma carrière & rdquor;, a déclaré Pettersen. « Mes meilleurs souvenirs de golf sont de la Solheim Cup. Tu es avec tes coéquipiers, avec tes amis, et tu n’as qu’un seul objectif. Vous vous battez pour vos coéquipiers et partagez des moments inoubliables & rdquor ;.