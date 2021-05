Suzi Quatro sort le clip de ‘Do Ya Dance’

Suzi Quatro, la rockeuse pionnière de 70 ans qui a fait irruption sur la scène dans les années 1970, a sorti un nouvel album studio, “Le diable en moi”, du 26 mars au SPV/Marteau à vapeur. Le clip officiel du dernier single du disque, “Do Ya Dance”, peut être vu ci-dessous.

Suzi dit à propos de la nouvelle chanson et vidéo: “Mon fils Richard m’a présenté cette piste. C’était inhabituel, un peu James Brown vibe, que j’ai toujours aimé. J’ai travaillé dessus jusqu’à ce que je trouve la bonne mélodie exacte, ce qui n’était pas évident, et les bons mots à chanter auxquels je pouvais m’identifier. Je dois toujours raconter une histoire, et tout s’est très bien passé. Les paroles sont un peu coquines, ce que j’ai certainement le droit d’être à mon âge. Nous avons réalisé cette vidéo dans mon garage avec des musos et des danseurs dansants, confettis et masqués. Je dois dire que c’était un peu étrange de regarder tout ça Suzis visages … très surréalistes. La piste et la vidéo peuvent être résumées en un seul mot … FUN! “

Les raisons de Suziexplosion créative remarquable de: d’une part, le lockdown, qui l’a empêchée de sa vie de tournée habituelle au printemps 2020, et d’autre part une autre collaboration avec son fils Richard Tuckey, qui avait déjà très bien fonctionné sur son album prédécesseur “Aucun contrôle”.

mentionné Suzi: “À partir du printemps 2020, près d’une centaine de mes émissions ont été annulées, et Richard aurait également été en tournée avec son groupe si tous les concerts n’avaient pas été annulés ou reportés. Alors je lui ai dit: “Nous devrions tirer le meilleur parti de notre temps libre, écrire de nouveaux textes et nous laisser inspirer par les choses qui se passent actuellement dans le monde.”

“Je le savais déjà Richard et je forme une équipe brillante; après tout, ‘Aucun contrôle’ avait été un grand succès et un enregistrement très spécial pour nous. Même si je n’aurais jamais pensé que nous pourrions le surpasser. Mais tous ceux qui ont entendu ‘Le diable en moi’ et toutes les personnes qui avaient travaillé sur l’album précédent nous ont dit: ‘Cet album est encore plus fort.’ “

“Le diable en moi” présente SuziLa gamme complète de la diversité musicale ainsi que de nombreuses surprises. Des morceaux de rock tels que “Le diable en moi”, «Sortez de la prison», “Motocyclistes” et «Hey Queenie» à des nombres assez inhabituels tels que l’atmosphère de pub inspirée “Loves Gone Bad”, avec son humeur intime, ou “Dans le noir”, qui s’accompagne d’élégants sons de piano et de saxophones provocants, Suzi se présente sous toute une gamme d’aspects différents.

Suzi mentionné: “Richard voulait que cet album ait une ligne directe, de sorte que vous puissiez mettre n’importe quelle piste, et ça rentre juste… Il a également dit qu’il voulait que cet album soit aussi important et révolutionnaire que mon premier. C’est ainsi que nous avons abordé ce projet, et c’est ce que nous avons accompli. “

Liste des pistes:

Version CD

01. Le diable en moi



02. Salut Queenie



03. Betty qui?



04. Vous ne pouvez pas le rêver



05. Mon coeur et mon âme (version longue)



06. Sortez de la prison



07. Do Ya Dance



08. Blues d’isolement



09. J’ai vendu mon âme aujourd’hui



dix. L’amour a mal tourné



11. Dans le noir



12. Motocyclistes

Version 2 LP:

Face A:

01. Le diable en moi



02. Salut Queenie



03. Betty qui?



04. Vous ne pouvez pas le rêver

Côté B:

01. Mon coeur et mon âme (version longue)



02. Sortez de la prison



03. Do Ya Dance



04. Blues d’isolement

Côté C:

01. J’ai vendu mon âme aujourd’hui



02. L’amour a mal tourné



03. Dans le noir



04. Motocyclistes

Côté D:

01. Puis-je être ta fille (titre bonus)



02. Desperado (titre bonus)



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).