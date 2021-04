Suzuka continuera d’accueillir le GP du Japon pendant encore trois ans

24/04/2021 à 11h03 CEST

.

Le circuit de Suzuka continuera d’accueillir le GP du Japon de Formule 1 pendant encore trois ans, jusqu’en 2024, après l’accord intervenu entre les parties et qui a été rendu public ce samedi.

Le circuit de Suzuka, situé à 50 kilomètres au sud-ouest de Nagoya, La troisième plus grande ville du Japon, avec sa célèbre piste en huit, figure régulièrement au calendrier du championnat du monde de Formule 1 depuis 1987.

Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la Formule 1, a déclaré que “le Japon occupe une place spéciale dans le cœur et l’esprit des fans de F1 du monde entier, Suzuka a accueilli plusieurs des moments les plus légendaires du sport, où 11 titres de pilotes ont été décernés “.