Suzuka explique pourquoi le Grand Prix du Japon a été annulé

Le chef de Suzuka, Kaoru Tanaka, a révélé qu’un problème de délivrance de visas d’entrée était à l’origine de la décision d’annuler le Grand Prix du Japon.

Pour la deuxième année consécutive, la manche de Suzuka du Championnat du monde a été perdue en raison de la pandémie de santé en cours.

Cela signifie que la Formule 1 doit désormais remplir deux cases vides si elle veut atteindre son objectif d’une saison de 23 courses – le 10 octobre étant désormais gratuit ainsi que le 21 novembre, le Grand Prix d’Australie ayant déjà été annulé.

Bien que les Jeux Olympiques se soient récemment déroulés à huis clos à Tokyo et que les Jeux paralympiques soient sur le point de commencer, la raison de l’annulation du grand prix était d’ordre administratif concernant l’entrée au Japon, a déclaré Tanaka.

“Nous attendions avec impatience cette année car c’était la dernière course de Honda et le retour triomphal de Yuki Tsunoda”, a déclaré Tanaka, le président de Mobilityland qui exploite le circuit de Suzuka au nom des propriétaires Honda, cité par Motorsport.com. .

« C’était une année tellement spéciale et nous sommes déçus de ne pas pouvoir organiser la course pour la deuxième année consécutive.

« Le principal problème est que l’entrée des personnes impliquées ne peut pas être confirmée. Le Japon n’autorise fondamentalement pas les étrangers à entrer dans le pays pour le moment, qu’il s’agisse de Formule 1 ou de tout autre sport.

« Si un étranger veut venir ici, il doit obtenir un visa d’entrée. Le fait que nous n’ayons pas pu résoudre ce problème était un problème.

Tanaka n’a pas été en mesure de préciser pourquoi des milliers d’athlètes et de personnel de soutien pouvaient entrer au Japon pour les Jeux olympiques et paralympiques, mais pas un plus petit nombre pour le grand prix.

“Je sais que chaque sport a ses propres caractéristiques et conditions, mais en général, et pour moi personnellement, c’est dommage que le Grand Prix de F1 du Japon ne puisse pas avoir lieu”, a déclaré Tanaka.

« Je pense que l’Agence japonaise des sports l’a compris. En dehors des Jeux olympiques, je pense qu’environ 1 500 est le plus grand nombre d’étrangers entrant dans le pays dans les circonstances actuelles. Donc je pense qu’ils ont compris, mais ils ont dû être prudents.

“En termes d’intérêt public et de culture du sport automobile, il n’est pas aussi mature qu’en Europe.”

Le point positif pour Suzuka est qu’ils ont un contrat pour accueillir le Grand Prix du Japon jusqu’en 2024, l’année prochaine marquant le 60e anniversaire du circuit.

« A partir de ce moment, nous allons nous préparer pour l’année prochaine », a confirmé Tanaka.