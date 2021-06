Svanberg, deuxième positif au covid-19 en Suède !

in

Le milieu de terrain italien de Bologne Mattias Svanberg a également été testé positif au coronavirus, a rapporté mardi la Fédération suédoise de football, qui quelques heures auparavant avait annoncé la contagion de l’attaquant de la Juventus Dejan Koulusevski.

« Quand les résultats de tous les tests sont arrivés, nous avons découvert que Mattias Svanberg a été testé positif. Mattias ne s’entraînera plus avec l’équipe et s’isolera à l’hôtel. Le test sera à nouveau analysé et des tests complémentaires seront effectués”, est-il précisé dans un communiqué.

Ni Svanberg ni Koulusevski Ils pourront être alignés contre l’Espagne la 14e journée lors des débuts des deux équipes en Eurocup.