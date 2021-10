Sven Andrew obtient un grand succès dans l’industrie de la musique

L’industrie de la musique a créé et brisé des tendances presque tous les jours.

Grâce à l’avènement des réseaux sociaux, les talents ne dépendent plus des labels pour trouver leur public. Cette plate-forme a été une énorme opportunité pour les talents du monde entier de devenir intrépides à propos de quelque chose en quoi ils croient. Ils peuvent montrer leur créativité sans suivre les normes, et c’est ce qui est à la mode actuellement. Sven Andrew est l’un de ces artistes qui appartient à la nouvelle génération de musiciens qui osent être différents. Il est unique dans ses compositions, ses paroles et même ses vidéos.

Sven Andrew a poursuivi sa passion pour la musique avec un travail acharné pendant des années. Tout ce dévouement et cette persévérance ont finalement payé. Aujourd’hui, son clip » I’m Not Alright » a été visionné plus de 150 000 fois sur la plateforme YouTube et plus de 250 000 sur Instagram. Il a également été nominé aux Berlin Music Video Awards dans la première section finale.

Ses réalisations ne s’arrêtent pas là. Les autres chansons de Sven ont également remporté plus de 50 000 vues sur YouTube, ce qui lui a valu un grand fan sur les réseaux sociaux. Il a également fait partie d’une tournée en Indonésie.

Le sentiment d’encourager son public et de jouer devant eux en direct était passionnant. Il prévoyait lentement de faire d’autres tournées lorsque l’épidémie de pandémie a bouleversé sa vie. La soirée de sortie de son album, prévue en mars 2020, a été annulée, et ses performances live ont également été reportées. La situation était déchirante pour l’artiste mais il s’en est inspiré pour créer.

Sven Andrews a écrit les paroles de son single « Hope » pendant le verrouillage de la pandémie.

Outre « Hope », Sven a également écrit plusieurs autres chansons tout à fait réalistes. Il n’a jamais voulu dépeindre un état idéal du monde au public où tout est parfait. Il aime plutôt parler de problèmes socio-politiques qui perturbent la vie normale. La plupart de ses chansons ont des paroles flamboyantes sur l’injustice sociale qui remettent en question le niveau de santé mentale de l’ensemble de l’humanité.

Outre ses paroles brûlantes qui ont attiré un public distinct, Sven est également connu pour mélanger et créer des genres non conventionnels. Il ne s’en tient jamais aux standards, et c’est ainsi qu’il passe habilement de l’indie-pop au rock électronique. Le résultat est toujours une musique électrisante et énergique qui captive le public. Il ne s’excuse pas dans son approche de la musique. Il est plus intuitif et anticonformiste, ce qui l’a aidé à se démarquer de ses contemporains de l’industrie.

Le jeune artiste est également apprécié pour son talent polyvalent. C’est un artiste indépendant qui crée ses chansons à lui seul. Des paroles aux enregistrements, en passant par le tournage, le montage vidéo, le marketing et la réservation de concerts, Sven s’occupe de tout. Il ne dépend pas d’une équipe pour atteindre son public comme il le souhaite.

À l’avenir, Sven veut continuer à créer une musique plus unique et fraîche pour garder le public engagé sur ses poignées de médias sociaux. Il espère reprendre ses tournées une fois que la situation sera revenue à la normale.