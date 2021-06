Sven-Goran Eriksson donne une réponse sauvage lorsque Darren Bent demande pourquoi il a choisi Theo Walcott dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2006

in

Cela fait peut-être 15 ans plus tard, mais ne pas être sélectionné pour la Coupe du monde 2006 fait toujours mal à Darren Bent.

Avant le tournoi, l’attaquant de Charlton de l’époque a marqué 18 buts en Premier League et a été le meilleur buteur anglais du pays.

Bent était en feu pour Charlton lors de la saison 2005/06 de Premier League

Seuls Thierry Henry (27) et Ruud van Nistelrooy (21) ont marqué plus que Bent cette saison.

Remarquablement, Bent a été omis de l’équipe d’Angleterre de Sven-Goran Eriksson alors que Theo Walcott a été sélectionné.

Walcott n’avait que 17 ans à l’époque et n’avait jamais fait d’apparition en Premier League, ayant passé la saison en championnat avec Southampton avant de signer pour Arsenal.

Le patron de l’Angleterre a également admis avant même le début du tournoi qu’il n’obtiendrait pas de temps de jeu, il visait juste l’expérience.

Walcott était une inclusion de choc dans l’équipe de la Coupe du monde 2006, n’ayant jamais joué au football de haut niveau

D’autant plus déconcertant que Wayne Rooney s’est dirigé vers le tournoi en se remettant d’une blessure au métatarse et n’a pas commencé les deux premiers matchs de groupe.

La Coupe du monde s’est finalement terminée sur une déception alors que l’Angleterre s’est échappée des quarts de finale aux tirs au but contre le Portugal, Rooney étant expulsé au début de ce match.

Eriksson a rejoint talkSPORT Breakfast mardi avec Bent profitant de l’occasion pour obtenir des réponses sur les raisons pour lesquelles il n’y est pas allé.

Bent a demandé: «Évidemment, je vais revenir à 2006, pour des raisons personnelles. Theo Walcott, je n’y suis pas allé, qu’est-ce que tu pensais derrière ça ?

Eriksson était en charge de l’équipe nationale d’Angleterre entre 2001 et 2006

La réponse d’Eriksson était particulièrement sauvage envers Bent et pense que cela n’aurait pas fait de différence qui qu’il ait choisi.

Eriksson a déclaré à talkSPORT: «Walcott? Eh bien, je n’ai pas pu trouver mieux. Ensuite, j’ai pensé pourquoi ne pas le prendre avec sa vitesse, mais aussi lorsque vous choisissez le numéro 23, il ne gagnera probablement pas la Coupe du monde pour vous.

«Je pensais qu’à l’avenir, il serait très bon et c’était dommage qu’il ne puisse pas jouer et dépendait beaucoup du fait que Rooney soit expulsé et nous avons joué une heure à 10 contre 11 contre le Portugal en quart de finale. Il n’était pas temps de changer quoi que ce soit à ce moment-là.

« On peut en discuter longtemps. J’ai pensé que c’était une bonne idée et j’ai eu beaucoup de discussions à ce sujet et j’ai décidé de le prendre.

« Les médias étaient très positifs à ce sujet, mais quand il ne jouait pas, ils étaient très négatifs à ce sujet.

“Nous l’avons fait. Si c’était bien ou mal, qui sait. Quoi que j’aie fait là-bas, cela n’aurait pas changé le résultat de la Coupe du monde.

