Sven-Goran Eriksson “surpris” par l’omission de Jesse Lingard à l’Euro 2020 alors que l’ancien manager de l’Angleterre a déclaré que Raheem Sterling et Marcus Rashford devraient commencer pour Three Lions

L’ancien manager anglais Sven-Goran Eriksson a déclaré à talkSPORT qu’il était “surpris” par l’omission de Jesse Lingard à l’Euro 2020.

Il y a eu beaucoup de surprise car le milieu de terrain de Manchester United a été exclu de l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate cette semaine.

Lingard ne jouera pas pour l’Angleterre à l’Euro 2020

Lingard n’avait pas joué une seule minute de Premier League pour United avant de rejoindre West Ham en prêt en janvier, mais était alors l’un des meilleurs joueurs de l’élite dans la seconde moitié de la campagne.

Le joueur de 28 ans a marqué neuf buts et enregistré quatre passes décisives en 16 apparitions pour aider les Hammers à se qualifier pour l’Europe et à se faire rappeler en Angleterre avant le Championnat d’Europe de cet été.

Mais il a raté la coupe lorsque Southgate a nommé son équipe finale pour l’Euro 2020, et Eriksson a été stupéfait par la décision.

Eriksson, qui a dirigé l’Angleterre entre 2001 et 2006, a déclaré à The Euro Social sur talkSPORT : « C’est une surprise que Lingard ne soit pas là car même pour l’avoir sur le banc avec son rythme et ses capacités en tête-à-tête, c’est un footballeur intelligent.

« Il a fait une bonne saison avec West Ham. Je ne l’ai pas vu jouer tous les matchs, mais les matchs que j’ai vus, il a été très bon.

« C’est toujours difficile. À la fin, vous ne pouvez choisir que le numéro [of players] que vous êtes autorisé à choisir. Quelqu’un sera déçu, c’est toujours comme ça.

Southgate a fait face à une réaction des fans et des experts pour avoir inclus QUATRE arrières droits dans son équipe de 26 joueurs.

Kieran Trippier, Reece James, Alexander-Arnold et Kyle Walker ont été sélectionnés, tandis que les milieux de terrain Lingard et James Ward-Prowse sont restés à domicile, tandis que Jordan Henderson a été sélectionné malgré une blessure actuelle.

Eriksson veut voir Raheem Sterling débuter à l’Euro 2020, malgré un but lors de ses 16 derniers matchs

L’Angleterre a cependant un éventail de talents offensifs dans l’équipe, avec Phil Foden, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish et Bukayo Saka en compétition pour les places de départ sur l’aile.

Et Eriksson pense que Sterling de Man City et Rashford de Man United devraient commencer de chaque côté du capitaine des Trois Lions Harry Kane à l’Euro 2020, malgré leur manque de forme vers la fin de la saison pour leurs clubs.

Lorsqu’on lui a demandé qui devraient être les trois premiers de l’Angleterre, le Suédois a ajouté: “Kane bien sûr, Sterling et Rashford, mais ensuite vous avez Foden et tant de bons joueurs.

« La grande force de l’Angleterre, c’est qu’elle a un buteur. Gardez Harry Kane en forme et il sera extrêmement important pour l’Angleterre.

Rashford est susceptible d’être un joueur d’impact pour l’Angleterre à l’Euro 2020

“Et puis vous avez beaucoup de rythme dans l’équipe avec de bons joueurs dans des situations individuelles.

«Donc, si vous pouvez défendre, vous pouvez défendre en profondeur, gagner le ballon et contre-attaquer.

“Vous tuerez beaucoup d’adversaires, j’en suis sûr, car l’Angleterre a des arrières latéraux rapides, des ailiers rapides, donc le rythme est très important.”