Sven Ulreich de retour au Bayern Munich ?

Selon un rapport du journaliste de l’Abendzeitung Patrick Strasser, la voie pour le retour de Sven Ulreich au Bayern Munich pourrait être très bientôt claire.

Per Strasser, Ulreich a mis fin à son contrat avec le Hamburger SV et cherche à retourner au Bayern Munich, où il s’est bâti une excellente réputation. Le blocage à ce stade est la situation incertaine d’Alexander Nübel.

Nübel, bien sûr, a été lié à un certain nombre de clubs dont l’AS Monaco, Lille OSC, ainsi que quelques autres à l’intérieur et à l’extérieur de l’Allemagne. Plus que tout, Nübel veut et doit jouer – quelque chose qui n’arrivera probablement pas derrière Manuel Neuer.

Quoi qu’il en soit, voici le rapport de Strasser :

Sven #Ulreich zurück zu @FCBayern ! So der Plan.

Die Rückkehr wird dingfest gemacht sobald es eine Lösung (2 Jahre Leihe zu einem BL-Klub oder ambitionierten Verein, am besten CL-Teilnehmer im Ausland) für Alexander #Nübel gibt. #FCBayern – Patrick Strasser (@AZ_Strasser) 4 juin 2021

Sven #Ulreich de retour au @FCBayern ! C’est le plan. Le retour sera effectué dès qu’il y aura une solution (prêt de 2 ans à un club BL ou club ambitieux, de préférence participant CL à l’étranger) pour Alexander #Nübel donne. #FCBayern

Si Nübel devait finalement passer à travers un prêt (probable) ou une vente (peu probable), Ulreich serait assurément une option de sauvegarde attrayante pour Neuer. Le duo s’est bien entendu en tant que duo de gardiens de but pendant des années et, plus important encore, Ulreich serait un transfert gratuit avec un salaire relativement bon marché. Ulreich connaîtrait et accepterait également son rôle – qui inclura beaucoup de temps sur le banc – avant de conclure un accord.

Cela semble… trop facile.