Sven Ulreich du Bayern Munich critique DFL pour avoir laissé le match de Gladbach se dérouler

Le Bayern Munich a donné un départ perdu à son Rückrunde avec la défaite 2-1 contre le Borussia Mönchengladbach à l’Allianz Arena. C’est maintenant la deuxième fois que l’équipe de Julian Nagelsmann perd contre le Borussia Mönchengladbach cette saison, mais toutes les circonstances jouaient en faveur de Die Fohlen avec le nombre de joueurs que le Bayern n’avait pas disponibles en raison d’une blessure ou d’un coronavirus. Manuel Neuer, Leon Goretzka, Alphonso Davies, Corentin Tolisso, Leroy Sane, Kingsley Coman, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou, Bouna Sarr et Omar Richards n’étaient pas disponibles pour la sélection.

Sven Ulreich a dû remplacer Neuer dans le but, et même si ce n’était certainement pas sa pire performance pour le Bayern, ce n’était pas non plus à redire. On peut dire qu’il n’était pas responsable du but de Florian Neuhaus ou de Stefan Lainer, mais il y avait une poignée de moments de cœur dans la bouche pour le Bayern dans lesquels il était impliqué. Nagelsmann n’est pas du genre à chercher des excuses, mais il y avait des inquiétudes. dans la préparation du match que le LDF pourrait choisir de le reporter. Ce n’était pas le cas, et après ce match, c’était quelque chose avec lequel Ulreich n’était pas tout à fait d’accord.

« C’est alors déjà un peu irresponsable de la DFL de jouer un tel match, car il s’agit aussi de la santé des joueurs », a déclaré Ulreich à l’issue du match (Sport1). Un report était sérieusement envisagé, mais le front office du Bayern ne savait pas à 100% si et quand cet appel serait passé. Hasan Salihamidzic aurait parlé avec le directeur sportif de Gladbach Max Eberl avant vendredi, mais ce dernier avait déclaré que la décision était indépendante de sa volonté et qu’il appartenait entièrement au DFL de prendre l’appel final. Eberl avait également noté la volonté du Bayern d’essayer de reporter le match lors de sa conférence de presse en avant-première de l’affrontement.

« Les circonstances étaient bien sûr très difficiles pour l’équipe, également parce que vous ne saviez jamais si vous jouez maintenant. Je ne sais pas s’il était absolument nécessaire de jouer le jeu », a poursuivi Ulreich. Bien sûr, le DFL surveillait de près la situation du Bayern car des cas de coronavirus plus positifs auraient pu surgir dans les 24 heures précédant le match, mais Ulriech a ajouté qu’il était déjà de plus en plus difficile de jouer avec des joueurs qui jouent rarement dans la même unité ensemble. . «Nous avions dix joueurs de champ qui sont normalement avec nous à l’entraînement, le reste était des jeunes ou de la 2e équipe. C’est pourquoi je me demande déjà si vous devez jouer à un jeu comme celui-là », a-t-il expliqué.

Photo de Christina Pahnke – sampics/Corbis via .