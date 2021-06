Sven Ulreich s’exprime sur son retour au Bayern Munich

C’est officiel. Sven Ulreich est de retour au Bayern Munich avec un contrat d’un an maintenant qu’Alexander Nubel a terminé son prêt de deux ans à l’AS Monaco de Niko Kovac. Il existe également une option pour prolonger d’un an le contrat d’un an d’Ulreich. Ulreich revient après un bref passage en 2. Bundesliga avec Hambourg SV où il a disputé un total de 32 apparitions. Ulreich a terminé ses examens médicaux pour officialiser les choses et il a expliqué ce qu’il ressentait à propos de son retour au Bayern (Bild+).

Ulreich a mis fin à son contrat avec Hambourg pour pouvoir retourner au Bayern, et il a déclaré que c’était la meilleure décision pour lui et sa famille à ce stade. « Il a fallu du temps pour s’habituer au nord pour un Allemand du sud. Maintenant c’est parfait ! Je suis très heureux d’être de retour à Munich. La famille est également très heureuse. Nous vivons à nouveau plus près de chez nous, à Stuttgart », a-t-il expliqué.

Dans les coulisses, Manuel Neuer et l’entraîneur des gardiens du Bayern Toni Tapalovic avaient plaidé pour le retour d’Ulreich, sachant qu’il était très probable que Nubel soit prêté cet été. Neuer aurait toujours besoin d’une sauvegarde viable avec le départ de Nubel et avec l’expérience précédente d’Ulreich servant de sauvegarde, il était la personne idéale pour occuper la place de Nubel. « Je ne sais pas exactement comment ça s’est passé. Mais je suis content d’avoir fait une si bonne impression, surtout avec un collègue gardien comme Manu et l’entraîneur des gardiens. Je suis heureux que vous ayez dit un bon mot pour moi », a déclaré Ulreich à propos de la pression du couple pour le ramener au Bayern.

Le Bayern affrontera l’Ajax lors d’un match amical le 24 juillet, quelques semaines seulement après le début de la pré-saison officielle du Bayern sous Julian Nagelsmann. Ulreich va commencer dans les buts pour ce match amical et il a plaisanté en disant qu’il espère que Neuer ne sera pas de retour à Munich à cette date en raison de la progression de l’Allemagne dans l’Euro. « J’attends l’Ajax avec impatience ! J’espère que Manu nous manquera plus longtemps – pas à cause de moi, mais parce que cela signifierait que l’équipe allemande fera un long chemin au Championnat d’Europe et qu’il partira ensuite en vacances. Mais pour l’instant, j’attends avec impatience le début de l’entraînement avec les garçons dans une semaine et je suis même encore là », a-t-il déclaré.