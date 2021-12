Sverd i fjell, Swords in the Mountain, que signifie ce monument norvégien qui ressemble à quelque chose de Game of Thrones | Vie

Ce sont trois épées vikings de plus de 10 mètres de haut, coincées dans un fjord, pointant vers le ciel au bord d’un immense lac. Qui représentent?

Les Norvégiens les connaissent sous le nom de Sverd i fjell, les épées dans la montagne, et ils ressemblent à quelque chose d’une scène de Game of Thrones ou The Witcher.

Mais ils ne sont pas le décor d’une série ou d’un film. Ce n’est pas non plus un monument antique, même si ils honorent une bataille qui a eu lieu il y a plus de 1 000 ans.

le Épées dans la montagne C’est un monument national norvégien. Il reflète un événement culminant de l’histoire norvégienne : la bataille de Hafrsfjord, qui a eu lieu entre les années 872 et 900.

Dans cette bataille Le roi Harald a anéanti les chefs de guerre vikings qui s’opposaient à lui, réunifier le pays et devenir le premier monarque de Norvège.

On pense que la bataille a eu lieu à la périphérie de la ville de Stavanger, là où se trouvent ceux-ci. trois énormes épées de plus de 10 mètres de haut.

C’est un moment créé par le sculpteur Fritz Røed, et inauguré en 1983 par le roi Olaf V de Norvège.

L’épée la plus haute représente l’épée du roi Harald, le grand vainqueur de la bataille.

Les deux autres sont ceux des rois vaincus qui se sont soumis à Harald, réunifiant pour la première fois le pays que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Norvège.

Bien qu’il commémore une bataille célèbre, au cours de laquelle des milliers de Vikings sont morts, ce monument est également un symbole de paix– Les épées sont incrustées dans la roche du Hafrsfjord, symbolisant que personne ne pourra plus jamais les manier.

En plus de 40 ans de vie, Sverd je fjell Il est devenu un monument très apprécié des Norvégiens, qui viennent le visiter à la fois pour sa présence imposante et pour la beauté du paysage.