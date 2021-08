Svitolina et Kontaveit remportent deux tournois avant l’US Open

in

29/08/2021 à 1h35 CEST

Europe Presse

Le joueur de tennis ukrainien Elina Svitolina et l’Estonienne Anett Kontaveit ont remporté les titres WTA à Chicago et Cleveland samedi, en battant les Françaises Alizé Cornet (7-5, 6-4) et Irina-Camelia Begu (7-6 (5), 6-4).

Svitolina, l’une des favorites de l’imminent US Open, le dernier « gros » de la saison, a remporté son premier titre de l’année et le 16e de son record. Dans un autre rendez-vous qui a été créé sur le calendrier, Kontaveit a riposté pour cinq finales perdues et a remporté son deuxième titre, après celle de ‘s-Hertogenbosch en 2017.