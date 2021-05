Svitolina fulmine Muguruza en huitièmes de finale à Rome

13/05/2021 à 21:19 CEST

.

L’ukrainien Elina Svitolina, numéro 6 mondiale et double championne, a frappé les Espagnols jeudi Garbiñe Muguruza, numéro 12, en huitièmes de finale du tournoi de tennis de Rome (6-4 et 6-2).

Au retour du public au Foro Italico, après les quatre premiers jours de compétition à huis clos, Svitolina a battu Garbiñe et il a ajouté sa septième victoire en douze précédents.

Garbiñe, qui avait battu la Roumaine Patricia Tig au premier tour et l’Américaine Bernarda Pera au second, il a payé sa mauvaise journée avec le service et a dit au revoir à un tournoi dans lequel il a été demi-finaliste à trois reprises.

Svitolina a également raté beaucoup avec son service dans le premier set, terminant 6-4 avec quatre pauses de l’ukrainien pour les trois de l’espagnol, mais a retrouvé son rythme dans la seconde.

Ça oui, Garbiñe avait une option de retour quand il a décollé Svitolina dans le match 3, mais a abandonné son service dans les trois manches suivantes et a capitulé 6-2.

Svitolina a été citée en quarts de finale avec la Polonaise Iga Swiatek, numéro 15 et champion de Roland Garros 2020, qui a battu la Tchèque Barbora Krejcikova (n ° 40).