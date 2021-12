SVS devient le premier projet NFT à s’associer à Paramount et à la sortie d’un film majeur

Le Sneaky Vampire Syndicate (SVS) indépendant et très réussi est devenu le premier projet NFT à s’associer à une sortie en salles majeure: Scream de Paramount Pictures et Spyglass Media Group, a appris Invezz dans un communiqué de presse. SVS et Scream travaillent à la promotion du dernier film de la franchise historique, qui a ravi des générations, avant sa prochaine sortie le 14 janvier 2022.

Apporter des avantages réels à la communauté

L’équipe SVS s’efforce de combler le fossé entre les médias grand public et les NFT. Cette collaboration fait partie de ces efforts. Le prochain film Scream met en vedette Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ammar, avec les «anciens combattants» Courteney Cox, David Arquette et Neve. Campbell.

SVS ouvre un concours de fan art aujourd’hui

À partir d’aujourd’hui, le 17 décembre, SVS organisera un concours de fan art pour encourager les communautés SVS et Scream à afficher leur propre fan art influencé par l’association. Ils seront inspirés par l’actif créatif officiel publié. Les plateformes sociales des deux partenaires interagiront et interagiront avec ces entrées pendant le concours.

Le concours se termine lorsque la tombola sanglante commence

El concurso terminará con el inicio del Período de inscripción al Blood Raffle, que será del 4 al 10 de enero de 2022. Durante este período, la nueva película de Scream distribuirá una cantidad de boletos para sus proyecciones avanzadas entre los poseedores de SVS en toda Amérique du Nord. .

Billets limités et tirages disponibles en tombola.

Les détenteurs de SVS peuvent participer à un cadeau en utilisant le jeton utilitaire $ BLOOD. Ils peuvent gagner un billet de cinéma gratuit, quelques billets pour les projections avancées ou une impression limitée de l’actif sorti hier. Lorsque les détenteurs jalonnent leurs NFT, ils reçoivent trois jetons $ BLOOD par jour.

Restrictions géographiques

Les détenteurs de SVS du monde entier peuvent avoir l’impression limitée qu’ils ont gagnée. Cependant, les billets gratuits et les paires de billets pour les projections avancées seront exclusifs aux États-Unis. Des projections anticipées auront lieu plusieurs jours avant le lancement mondial. Des marchés sélectionnés accueilleront des projections, avec un certain nombre de places réservées exclusivement aux détenteurs de SVS.

