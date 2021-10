SVU ‘ajoute un nouveau régulier à la distribution principale

Le détective Joe Velasco d’Octavio Pisano obtient une promotion. Après avoir rejoint la longue série NBC dans la saison 23, Pisano a été promu au rang de série régulière sur Law & Order: Special Victims Unit. TVLine a été la première à confirmer la nouvelle, avec la promotion de Pisano à la suite des départs de Jamie Gray Hyder et Demore Barnes, qui ont interprété l’officier Kat Tamin et le chef adjoint Christian Garland.

Joe Velasco de Pisano est un ancien infiltré et détective du chef McGrath et impliqué dans le buste du membre du Congrès Howard par la SVU. L’acteur a fait ses débuts dans Law & Order: SVU lors de la première de la saison 23, « And the Empire Strikes Back », le 23 septembre, et est depuis apparu dans deux épisodes supplémentaires cette saison, « Never Turn Your Back On Them » et » Encore une histoire de deux victimes. » Bien qu’il s’agisse d’un nouveau personnage, les fans ont déjà beaucoup appris sur Velasco et son passé traumatisant, car il a été révélé que Velasco a grandi avec un père violent. Velsaco a utilisé son enfance traumatisante pour persuader l’une des victimes du député Howard d’aider la police. Au cours de la dernière apparition de Pisano à la SVU, son personnage a été affecté à un poste plus permanent à la SVU.

Avant son rôle dans la procédure policière bien-aimée, Pisano a joué le rôle de Sultan aux côtés de Michael Chiklis dans la série limitée CBS All Access Coyote. Il est également apparu en tant que Julius Escada Jr. dans le feuilleton de Tyler Perry If Loving You Is Wrong sur le Oprah Winfrey Network (OWN). Ses autres crédits incluent le pilote pour la reprise de New York Undercover et iLove de Dick Wolf, parmi beaucoup d’autres.

La promotion de Pisano intervient alors que Law & Order: SVU se prépare à diffuser son 500e épisode marquant. Prévu pour être diffusé le 21 octobre, l’épisode verra le retour de deux stars disparues, avec Danny Pino et Dann Florek prêts à reprendre leurs rôles respectifs de détective. Nick Amaro et le capitaine Donald Cragen. Le synopsis officiel de l’épisode se lit comme suit: « Amaro demande de l’aide au SVU pour effacer le nom d’un homme condamné et ramène une figure du passé de Benson dans sa vie. »

Créée à l’origine en 1999, Law & Order: SVU est la série télévisée d’action en direct la plus longue aux heures de grande écoute. Il suit la vie de l’unité spéciale des victimes du service de police de la ville de New York et met en vedette Mariska Hargita dans le rôle du capitaine Olivia Benson, Kelli Giddish dans le rôle du détective de 2e année Amanda Rollins, Ice-T dans le rôle du sergent Odafin « Fin » Tutuola et Peter Scanavino dans celui de l’ADA. Dominick « Sonny » Carisi, Jr. La série a reçu un renouvellement de trois ans en 2020, jusqu’à la saison 24.