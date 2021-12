SVU’ Alum rejoint la nouvelle émission de DC Comics

La star de Law & Order: Special Victims Unit, Stephanie March, revient bientôt à la télévision, mais pas pour poursuivre les criminels pour des infractions à caractère sexuel. Plus tôt ce mois-ci, elle a rejoint Noami, un nouveau drame de super-héros de DC Comics pour The CW. Ava DuVernay est l’une des productrices exécutives du projet, qui fera ses débuts sur The CW le mardi 11 janvier.

Noami parle d’un super-héros adolescent dont la vie change complètement lorsque des événements surnaturels commencent à se produire dans sa ville natale. March a joué un rôle récurrent en six épisodes dans le rôle d’Akira, un extraterrestre vivant sur Terre qui pourrait aider Naomi à répondre à certaines questions, rapporte Variety. Kaci Walfall incarnera Naomi, qui a été créée par les écrivains Brian Michael Bendis et David F. Walker et l’artiste Jamal Campbell. Naomi est une nouvelle venue dans le monde de DC Comics, avec son premier livre publié en 2019.

Rougir! J’ai hâte de vous voir bientôt! xx – DeMane Davis (@DeManeDavis) 13 décembre 2021

La série est écrite et produite par DuVernay et Jill Blankenship. Paul Garnes d’Array Filmworks est également producteur exécutif. L’émission est une production d’Array Filmworks avec Warner Bros. Television. « Nous sommes ravis que cette centrale rejoigne le casting de [Naomi] », a tweeté DuVernay.

March est surtout connue pour son rôle de procureur adjoint de district Alexandra Cabot sur SVU. Elle a rejoint la série dans la saison 2 et est partie à mi-chemin de la saison 5. Elle a fait des apparitions dans les saisons 6, 10, 13 et 19, et est revenue au casting principal pour une poignée d’épisodes de la saison 11. Le personnage a également été présenté dans la série dérivée de courte durée de Law & Order Conviction, dans laquelle Cabot a supervisé un groupe de jeunes ADA.

Lors de la promotion de son dernier film Lifetime A House on Fire plus tôt cette année, March a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle ne serait pas opposée à un retour à SVU. « Je ne pense pas qu’il y ait une seule femme, enfin, certainement pas sur cet écran, qui n’ait pas enlevé une partie du travail et l’ait ensuite mise en action dans sa vie personnelle », a déclaré March en réfléchissant à l’importance de la série. Elle a ajouté plus tard: « Le sujet n’était pas quelque chose que vous pouviez simplement laisser au travail nécessairement. »

Les autres crédits de mars incluent The Invention of Lying, Mr. & Mrs. Smith et Grey’s Anatomy. En 2019, elle a joué dans le faux documentaire sur les réseaux sociaux The Social Ones. En 2018, elle a joué Ivanka Trump dans le documentaire A President Show de Comedy Central.