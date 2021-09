SVU ‘ dit au revoir à deux personnages majeurs dans la première de la saison 23

Law & Order: Special Victims Unit La saison 23 a débuté avec deux heures dramatiques qui se sont terminées par deux membres de la distribution qui ont quitté la salle de l’équipe. Comme NBC l’a annoncé plus tôt ce mois-ci, Jamie Gray Hyder et Demore Barnes ont tous deux quitté la série. Les épisodes « And The Empire Strikes Back » et « Never Turn Your Back On Them » ont expliqué comment leurs personnages Junior Detective Katrionia « Kat » Tamin et Dputy Chief Christian Garland seraient expulsés. Les deux stars ont eu un mandat étonnamment court dans la série, car elles ont été introduites dans la saison 21.

Dans “And The Empire Strikes Back”, le chef Tommy McGrath (Terry Serpico) s’est penché sur l’affaire inspirée du représentant Matt Gaetz du membre du Congrès Howard (Ben Rappaport), accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des filles mineures. Howard était une star politique montante, alors Garland (Barnes) et le capitaine Olivia Benson (Mariska Hargitay) voulaient s’assurer qu’ils avaient toutes leurs cartes en ordre avant d’arrêter le politicien.

(Photo : Virginia Sherwood/NBC)

McGrath n’avait aucun intérêt à ralentir les thigs, alors il s’est précipité pour procéder à une arrestation. Il a également utilisé la vitesse lente de Barnes comme excuse pour le pousser hors de l’image. Il n’a même pas invité Barnes à une conférence de presse annonçant l’arrestation de Hwoard. McGrath et d’autres membres de la direction du NYPD sont en colère contre Garland depuis qu’il a approuvé les plans de réforme du NYPD la saison dernière. Howard a été arrêté, mais lorsque les pouvoirs supérieurs ont décidé de ne pas utiliser les informations de l’avocat de Howard pour faire frire des poissons plus gros, il était clair que Garland ne réussissait pas comme il l’espérait. Il a démissionné, ce qui signifie que Benson doit maintenant se présenter à McGrath.

Quant à Tamin, elle a exprimé sa déception d’avoir à faire pression sur des témoins traumatisés pour qu’ils témoignent. Bien qu’il puisse sembler que Kat puisse partir à cause de cela, sa décision est intervenue après avoir reçu une balle dans le ventre lors d’un raid. Même si elle avait un gilet pare-balles, la balle l’a quand même touchée. Après s’être réveillée à l’hôpital, Kat a dit à Fin (Ice-T) qu’elle pensait que peut-être qu’être à SVU n’était pas là où elle était censée être. Lors d’une rencontre en tête-à-tête avec Benson, Kat a déclaré qu’elle ne pensait pas avoir 20 ans de travail chez SVU en elle. Benson a essayé de la convaincre de rester, mais Kat n’a pas été persuadée.

Bien que leurs personnages aient choisi de quitter le SVU, Hyder et Barnes ont révélé sur les réseaux sociaux qu’ils souhaitaient rester avec la série. “La décision a été prise au-dessus de mon niveau de rémunération et n’aurait pas été mon choix. Mais bon, c’est le showbiz pour vous”, a tweeté Tamin le 4 septembre. “À tous ceux qui se sentent représentés par une partie quelconque de l’être ou de la mission de Kat, s’il vous plaît sache que tu auras toujours une représentation en moi.”

Barnes a déclaré qu’il était surpris par sa sortie, mais qu’il était reconnaissant pour l’expérience de travailler sur le drame primtetime le plus ancien de l’histoire de la télévision américaine. “Ce que je sais, c’est que presque tous les acteurs ont le droit de passage d’apparaître dans un épisode de SVU, et pourtant je suis là. Non seulement j’ai fait plus d’un épisode, mais je sais que je l’ai fait avec style”, a déclaré Barnes dans un message aux fans sur Instagram. “Je sais aussi, maintenant que nous avons traversé cette dernière saison de tournage dans le champ de mines de COVID avec peur et sans collègues tombés au combat, que je suis honoré et fier d’avoir aidé cette franchise légendaire à surmonter son année la plus difficile dans sa course record, et que la série l’a fait avec style.”