SVU’ et ‘Organized Crime’ taquinent la saison intense avec une nouvelle promo

Law & Order: SVU et Organized Crime reviennent ce mois-ci, et les émissions taquinent une première crossover intense avec une toute nouvelle promo. Les deux séries reviennent le jeudi 23 septembre et le nouveau teaser indique que le capitaine Olivia Benson de Mariska Hargitay et le détective Elliot Stabler de Christopher Meloni unissent à nouveau leurs forces. Dans le clip, Stabler note à quel point le crime à New York a changé, ce à quoi Benson dit que “c’est pourquoi nous continuons à nous battre”, Stabler affirmant qu’ils doivent continuer à le faire “ensemble”.

Le crime organisé est la dernière série de Law & Order, issue de Law & Order: Special Victims Unit et mettant en vedette le retour de Christopher Meloni dans le rôle d’Elliot Stabler, ancien détective de la SVU. Dans la saison 1 de la nouvelle série, Stabler visait à éliminer les personnalités impliquées dans des crimes à grande échelle, tout en recherchant le tueur de sa femme. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le scénario de la saison 3, il a été précédemment confirmé que la star de This Is Us, Ron Cephas Jones, avait rejoint le casting. Selon Deadline, Jones jouera le rôle récurrent du membre du Congrès Leon Kilbride, “un politicien né qui favorise les connexions et joue toujours bien ses cartes”. Il ne sera pas le seul nouvel acteur de Law & Order: Organized Crime, puisque Vinnie Jones (X-Men: The Last Stand), le rejoindra également, jouant Albi Briscu, “un gangster d’Europe de l’Est qui est le dernier membre restant de l’organisation de l’ancien pays.

J’ai entendu dire que vous demandiez une promo. Les nouvelles saisons de #SVU et #OrganizedCrime seront diffusées le jeudi 23 septembre sur @NBC. pic.twitter.com/zFAByIGng7 – & 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 (@lawandordertv) 9 septembre 2021

S’adressant à Entertainment Weekly, Meloni a discuté de sa décision de revenir en tant que Stabler et a expliqué qu’il n’était pas désolé d’avoir quitté SVU des années plus tôt. “Je n’aurais aucun problème à l’admettre. Mais j’ai été agréablement surpris que cela se soit aussi bien passé”, a-t-il déclaré. « Parce que, vous savez, ce n’est pas comme ça que la vie se déroule, n’est-ce pas ? Vous pouvez avoir tous les rêves que vous voulez, toutes les idées préconçues sur la façon dont ça va être. .”

Wolf a également abordé la sortie de Meloni de la série emblématique, affirmant que “depuis le jour [Meloni] à gauche”, il voulait que l’acteur revienne. Wolf a poursuivi: “Elliot Stabler est dur comme des clous, il a une boussole morale infaillible, et c’est le flic que nous souhaitons voir si vous en avez besoin.” Wolf a également insisté avec beaucoup de confiance sur le crime organisé. , “Cela pourrait vraiment fonctionner.”

Enfin, Meloni a admis que – même s’il ne regrette pas d’avoir quitté SVU – il adore à nouveau porter le badge. “C’était génial, un sentiment de liberté surprenant”, a-t-il déclaré. “C’était un sentiment très intéressant parce que je l’ai rarement. C’était juste un signe étrange que tout allait bien, et j’étais là où j’appartenais.”