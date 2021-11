SVU ‘Olivia et Elliot se tiennent la main dans une nouvelle promotion crossover

Les fans de Law & Order: Special Victims Unit se sont investis dans la relation entre Elliot Stabler (Christopher Meloni) et Olivia Benson (Mariska Hargitay) pendant des années, et le retour de Meloni dans l’univers de Law & Order avec Law & Order: Organized Crime a causé beaucoup à espérer qu’une relation amoureuse pourrait se profiler à l’horizon pour ces anciens partenaires. Un événement de croisement massif est à l’horizon entre SVU et le crime organisé, et les gens paniquent à propos du teaser.

Le crossover en deux parties arrivera même sur NBC le 9 décembre, et dans le teaser, Stabler et Benson sont vus se tenant la main lors d’un trajet en voiture émouvant. Alors que l’épisode signale également le retour de l’avocat de la défense préféré des fans de l’ADA, Rafael Barba (Raúl Esparza), qui doit défendre Richard Wheatley (Dylan McDermott) devant le tribunal. Cependant, l’apparence de Barba a été éclipsée par ce moment calme d’intimité. Stabler et Benson pourraient-ils enfin y aller ?

Ne sous-estimez jamais Richard Wheatley. Ne manquez pas l’événement croisé #SVU & #OrganizedCrime jeudi 9 décembre sur @NBC. pic.twitter.com/aSVKwJEyV0 – & 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 (@lawandordertv) 15 novembre 2021

« C’est indéfinissable, mais vous le savez quand vous le ressentez », a déclaré Meloni à TV Insider en septembre à propos de la chimie entre ces deux personnages. « Pour moi personnellement, l’une de ses pierres angulaires est l’humour », a-t-il ajouté. « Je pense que l’amour mutuel, le respect, la chimie et la confiance entre ces deux personnages créent un lien unique », a déclaré Hargitay.

Le duo a récemment réfléchi à leur amitié de deux décennies lors de l’événement du tapis rouge Glamour Women of the Year. L’actrice a parlé de la relation « significative » qu’elle entretient avec Meloni, qui, selon elle, la connaît « assez bien » après son mari – qu’elle a également rencontré en travaillant sur SVU.

« C’est donc très significatif, surtout après le voyage que nous avons vécu ces 22 ans. Le voyage créatif, la confiance, l’amitié, il a en quelque sorte tout vu », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. Hargitay a été honoré lors de l’événement aux côtés de la rappeuse Megan Thee Stallion et de la poétesse Amanda Gorman. Meloni était présente sur scène pour la présenter à la foule. « Vous savez que nous sommes entrés là-dedans, nous nous sommes salies », a-t-elle poursuivi. « C’est donc très significatif pour moi de l’avoir présenté par lui. »

Meloni a fait l’éloge de son bon ami lors de son discours. « On m’a confié une tâche ce soir, présenter quelqu’un qui n’a pas besoin d’être présenté, avec qui je travaille depuis 13 ans et avec qui je suis ami depuis 22 ans », a-t-il déclaré, par Glamour. Il a poursuivi en la décrivant comme « Rayonnante. Charmante. Drôle. Enveloppante. Généreuse. Élégante. Honnête. Appréciante. Inclusive. Directe. Vivace. C’est ma préférée : vive. »