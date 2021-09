SVU’ perd deux acteurs principaux avant la saison 23

in

Law & Order: SVU a perdu deux membres de la distribution. Deadline rapporte que la 23e saison à venir de la série policière de longue date de NBC sera sans Jamie Gray Hyder, qui a joué l’officier Kat Tamin, et Demore Barnes, qui a joué le rôle du chef adjoint Christian Garland. Les deux quittent la série après quelques saisons seulement. La façon dont leurs personnages quittent le département sera révélée lors de la première de la saison de deux heures. Les deux personnages ont été introduits au cours de la saison 21 en tant que membres de la distribution récurrents et ont été promus au rang d’habitués dans la saison 22.

Tamin est entré dans l’histoire en tant que premier officier LGBTQ de la série – et deuxième personnage principal LGBTQ depuis le Dr George Huang, interprété par BD Wong. Son personnage est parti dans la saison 12.

Le rapport note que la saison reprend quelques heures seulement après la finale de la saison 22, où Catalina Machado (Zabryna Guevara) a été arrêtée pour des victimes de trafic sexuel qui étaient des mères célibataires vivant dans des refuges. Machado a l’intention de se retourner contre ses patrons en échange d’un accord avec le gouvernement fédéral, nommant un politicien puissant comme participant au processus. L’équipe SVU travaille avec diligence pour obtenir une condamnation.

Dans la première heure des premiers titres “Et l’empire contre-attaque”, la loyauté de Benson envers Garland atteint un carrefour. Rollins et Carisi s’efforcent de contrôler leurs témoins après l’implication du politicien. Ben Rappaport, Terry Serpico et Octavio Pisano seront les guest stars.

Dans le deuxième épisode intitulé “Ne leur tournez jamais le dos”, l’équipe recherche un témoin manquant, ce qui met Fin et Kat en danger. Le chef McGrath fait pression sur Garland et Benson pour condamner un suspect. Rappaport, Serpico, Glenn Fleshler et Isabelle Poloner seront les vedettes de l’épisode.

Law & Order: SVU est la série télévisée d’action en direct la plus longue aux heures de grande écoute. Il a reçu un renouvellement de trois ans en 2020, jusqu’à la saison 24.

L’émission est produite par Universal Television, avec Wolf Entertainment. Dick Wolf est le créateur et producteur exécutif de la série. Warren Leight, Julie Martin, Hargitay, Norberto Barba, Arthur Forney et Peter Jankowski sont tous producteurs exécutifs.