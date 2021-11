SVU’ prend une page de ‘Criminal Minds’ avec Twisted Revelation dans le dernier épisode

Law & Order: Special Victims Unit a pris une tournure étonnamment grossière dans son 501e épisode jeudi soir. L’émission a pris une page de l’ancien livre de jeu Criminal Minds lorsque l’équipe a fait une découverte choquante. SVU a déjà fait des épisodes centrés sur la mort de travailleuses du sexe, mais « Ils avaient déjà disparu » présentait quelque chose que nous ne voyons pas souvent dans la série : des cadavres momifiés.

L’épisode avait l’impression d’être un épisode SVU standard, à commencer par Rollins (Kelli Giddish) et le nouveau Det. Joe Velasco (Octavio Pisano) a enquêté sur la disparition d’une travailleuse du sexe. L’équipe a rapidement découvert que plusieurs autres travailleuses du sexe qui ressemblaient étrangement à la première victime avaient également été portées disparues. En enquêtant, Rollins et Velasco ont parlé à Jamal (Alfred Richard Lewis), un enfant qui les a mis en garde contre les « vampires » dans un entrepôt où il avait vu les filles disparues.

Velasco et Rollins ont fait irruption dans l’entrepôt et ont immédiatement rencontré une affreuse odeur. Alors qu’ils continuaient à traverser, ils ont fait une découverte choquante. Il y avait les corps momifiés de filles disparues, toutes vêtues de vêtements et assises à une table. Dans une autre pièce, ils ont retrouvé le corps de la jeune fille dont la disparition a déclenché l’épisode de cette semaine. Le médecin légiste a également noté que des organes manquaient sur les corps.

Au début, Fin (Ice-T) et Benson (Mariska Hargitay) pensaient qu’ils avaient leur suspect à Country, un homme qui a déménagé à New York depuis la Caroline du Sud et s’est lié d’amitié avec les travailleuses du sexe disparues. Cependant, Benson a vite découvert que Country ne pouvait pas être le tueur. Fin et Velasco ont parlé avec Jamal à l’extérieur de l’entrepôt, et il a dit que le « vampire » était un homme blanc. Benson et Fin ont également interrogé la mère d’une femme du Connecticut dont le corps a été retrouvé parmi les momies. Le fils de la femme avait une mémoire incroyable, se souvenant même de la plaque d’immatriculation de l’homme.

Rollins et Velasco ont trouvé l’homme, Trace Lambert, qui a accepté de venir pour un interrogatoire. Sa mère a suivi et Benson a demandé à Velasco d’obtenir des informations d’elle pendant que Fin et Rollins interviewaient Lambert. Benson a utilisé les informations de la mère de Trace pour faire ressortir ses véritables sentiments à propos des femmes. Trace avait un problème avec une ex-petite amie et sa mère pensait qu’il était horrible avec les femmes. Benson a ensuite félicité le tueur en série, suggérant que Trace ne pouvait pas être le tueur. Cela a conduit Trace à révéler lentement ses propres pensées sur le tueur. Trace a commencé à partager des détails sur le tueur qui n’avaient pas été rendus publics. Il savait même comment le propriétaire de l’entrepôt était mort. Soudain, Trace a commencé à admettre qu’il avait tué toutes ces filles retrouvées mortes.

« Je les ai tués. Tous », a déclaré Trace alors qu’il jetait une photo de l’une des femmes à travers la table à Benson. « Tu dis ça à ma mère. Tu dis à ma mère ce que j’ai fait. Benson hocha la tête.

Plus tard, Carisi a dit à Benson au téléphone que Trace avait conclu un accord. Il a plaidé coupable à 12 homicides pour éviter les procureurs fédéraux. Fin a déclaré que le FBI allait toujours enquêter sur d’autres personnes disparues afin que Trace puisse encourir la peine de mort. Pendant ce temps, le médecin légiste a continué à identifier encore plus de corps trouvés dans l’entrepôt. SVU est diffusé les jeudis à 21 h HE sur NBC.