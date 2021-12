SVU ‘ramenant 2 personnages que nous n’avons pas vus depuis un moment

Law & Order: Special Victims Unit ramène plus de personnages que les fans n’ont pas vus depuis longtemps au cours de la 23e saison de la série. La star de Sons of Anarchy, Donal Logue, fera son retour en tant que lieutenant Declan Murphy dans le même épisode, Ari’el Stachel revient en tant que Sgt. Hasim Khaldoun. L’épisode spécial sera diffusé en janvier 2022, rapporte TVLine.

Murphy était un personnage majeur pendant les saisons 15, 16 et 17 avant de disparaître de la série. Il s’avère que depuis son départ, il travaillait sur une mission d’infiltration. Il revient juste à temps pour aider le capitaine Olivia Benson (Mariska Hargitay) et le reste de l’équipe SVU sur une série de crimes haineux à travers la ville de New York qui semblent être coordonnés. Murphy avait auparavant remplacé Benson lorsque William Lewis (Pablo Schreiber) faisait de la vie un cauchemar pour tout le monde pendant la saison 15. Il est également le père de Det. Jesse, la fille aînée d’Amanda Rollins (Kelli Giddish).

(Photo : Craig Blankenhorn/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via . via .)

Khaldun est un personnage plus récent, ayant été introduit lors de l’épisode de la saison 21 « I Deserve Some Loving Too ». Il a travaillé en étroite collaboration avec Rollins en tant que partenaire romantique lors d’une mission d’infiltration et semblait développer un réel intérêt pour elle. Son apparition la plus récente était dans l’épisode d’avril « Bienvenue au Pedo Motel ». Rollins est maintenant en couple avec l’ADA Dominic Carisi (Peter Scanavino), après des années de moments de volonté.

Avant de voir le retour de Logue et Stachel, SVU a un gros gâchis à nettoyer. L’émission reviendra après une courte pause hivernale le jeudi 9 décembre avec un crossover de deux heures avec Law & Order: Organized Crime. En première mi-temps, Benson affronte Rafael Barba (Raul Esparza), qui a accepté de défendre Richard Wheatley (Dylan McDermott) dans le procès de Wheatley pour le meurtre du détective. Kathy, la femme d’Elliot Stabler (Christopher Meloni). Dans la moitié du crime organisé du crossover, Elliot demande à Benson d’aider à retrouver son fils Eli (Nicky Torchia), qui a disparu.

L’heure du crime organisé s’appelle « L’épisode de Noël » et suit le démantèlement réussi de la foule albanaise par le Bureau de contrôle du crime organisé. « Ce sera un Noël très Law & Order », a taquiné la présentatrice du crime organisé, Ilene Chaiken, dans une interview avec TVLine. Bien que cela ne signifie pas que l’épisode présente soudainement Rudolph le renne au nez rouge dans l’univers Law & Order, Chaiken a ajouté: « Je dirai simplement: j’espère que nous ne gâcherons pas Noël pour vous pour toujours. »

NBC a un autre cadeau de Noël Law & Order pour les fans. Le réseau a récemment confirmé qu’Anthony Anderson reviendrait en tant que Det. Kevin Bernard dans la 21e saison à venir de Law & Order. Hugh Dancy a également été choisi comme nouveau procureur adjoint. La star de Burn Notice, Jeffrey Donovan, a déjà été choisie pour le renouveau, dont la première est prévue le 24 février.