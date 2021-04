Swachh Bharat Abhiyan: assainissement, objectif et pouvoir des partenariats

L’Alliance nationale pour la gestion des boues fécales et des fosses septiques (NFSSM) est un excellent exemple de la façon dont l’engagement collaboratif peut vraiment créer un impact collectif.

Par Sakshi Gudwani,

L’annonce de Swachh Bharat Abhiyan par le gouvernement indien, en 2014, a créé un élan formidable pour propulser le pays vers un statut sans défécation à l’air libre. À la fin de 2020, la mission a obtenu un succès significatif avec une multiplication par multiplication de l’accès aux toilettes. Pourtant, les populations urbaines pauvres vivant dans des établissements informels sont désavantagées de manière disproportionnée et dépendent fortement des toilettes communautaires, ce qui augmente considérablement leur exposition aux infections, comme cela a été évident lors de la pandémie de COVID-19. Cela a amplifié le besoin de toilettes individuelles pour les ménages (IHHT) pour réduire les charges disproportionnées de l’assainissement sur les communautés à faible revenu. Cependant, au-delà de l’accès aux toilettes, il est tout aussi important de s’assurer que les déchets générés par les toilettes sont collectés, transportés et traités en toute sécurité. Sur plus de 4000 villes de l’Inde, seulement 30% sont reliées à un système d’égouts et près de 70% des ménages dépendent de systèmes d’assainissement sur place, y compris des fosses septiques. Cette lacune dans l’infrastructure d’assainissement entraîne un déversement non réglementé de déchets fécaux dans les égouts à ciel ouvert, les rivières, les canaux et les décharges, contaminant les plans d’eau et le sol.

La pression pour des solutions par le gouvernement est évidente à partir de la publication de la politique nationale sur la gestion des boues de vidange en 2017 et du lancement récent de la prochaine phase de Swachh Bharat Abhiyan. La gestion complète des boues de vidange et des boues de vidange (FSSM) dans 3 500 petites et moyennes villes est désormais une composante essentielle des cinq prochaines années de la mission Clean India. De plus, les solutions FSSM sont en cours d’extension dans plus de 400 villes du pays. Cependant, l’ampleur, la complexité et la nature en constante évolution des défis de l’assainissement en Inde exigent des collaborations multipartites.

Un exemple inspirant de collaboration pionnière pour l’assainissement total est, Devanhalli, une ville à 40 km de Bangalore. En 2015, en partenariat avec la Town Municipal Corporation et la Fondation Bill et Melinda Gates, la CDD Society a construit la première usine de traitement des boues de vidange en Inde, démontrant une solution de gestion des boues peu coûteuse mais efficace que d’autres villes de l’Inde pourraient potentiellement reproduire. Récemment, la Banque asiatique de développement a signé un prêt de 300 millions USD pour financer les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement afin d’améliorer la qualité de vie dans les villes du Rajasthan. De même, HSBC a tiré parti de ses dépenses en matière de RSE pour permettre à Sinnar, dans le district de Nashik, de devenir une ville modèle en matière d’assainissement durable, en collaborant avec le Centre pour l’eau et l’assainissement (CWAS). Le soutien de HSBC au gouvernement local a créé un énorme changement pour la ville, améliorant la prestation de services d’assainissement pour les résidents.

L’Alliance nationale pour la gestion des boues fécales et des fosses septiques (NFSSM) est un excellent exemple de la façon dont l’engagement collaboratif peut vraiment créer un impact collectif. Formée en 2016 et soutenue par la Fondation Bill et Melinda Gates, l’Alliance a construit un consensus et conduit un discours sur une gestion sûre, durable et inclusive des déchets humains. Avec le soutien de l’Alliance, le gouvernement indien a adopté la politique nationale FSSM (2017), la première du genre à l’échelle mondiale. Cette politique historique a conduit plus de 19 États à s’engager à faire évoluer les solutions FSSM.

Alors que de plus en plus de fondations, d’entreprises et de philanthropes explorent des partenariats et des modèles de collaboration, il y a quelques apprentissages et principes qu’ils peuvent garder à l’esprit pour maximiser l’impact.

Capital patient: Les solutions de changement systémique exigent un financement à long terme et flexible avec un fort appétit pour le risque. En plus d’investir dans des solutions visibles, telles que des stations de lavage des mains, des toilettes et des pompes à eau, nous devons également nous concentrer sur l’investissement dans la transformation sectorielle. Cela pourrait inclure le renforcement des capacités des autorités locales, la création de solutions technologiques pour améliorer la résilience des villes et la garantie de répondre aux besoins des pauvres et des vulnérables, en particulier dans les petites et moyennes villes aux ressources limitées.

Approche multipartite: L’assainissement urbain nécessite une approche holistique pour activer collectivement toutes les parties prenantes de l’écosystème, y compris les gouvernements (au niveau national, étatique, municipal), les praticiens, les organisations à but non lucratif, les entreprises et les communautés. Les efforts aveugles des parties prenantes indépendantes prendront probablement plus de temps et de ressources pour se concrétiser. Cela nécessite un engagement profond à harmoniser les objectifs, les pratiques de travail et à favoriser le respect des perspectives, des ressources et des compétences que chaque partie prenante apporte à la table. Les efforts aveugles des parties prenantes indépendantes prendront probablement plus de temps et de ressources pour se concrétiser. Des exemples de communautés de pratique, comme l’Alliance NFSSM, ont souligné l’impact qu’une approche collaborative peut avoir sur le secteur.

Focus sur les populations vulnérables: Investir dans les services d’assainissement se traduit par une priorisation des besoins des populations vulnérables. Les services d’assainissement sont souvent inaccessibles aux femmes vulnérables, aux pauvres des villes et aux communautés marginalisées. Les donateurs philanthropiques peuvent compléter les investissements du gouvernement dans ces communautés en adoptant un bidonville (ou sa section) et en fournissant des investissements supplémentaires pour garantir des solutions adéquates de gestion des boues de vidange (FSM) afin de prévenir la pollution des terres et de l’eau.

Alors que l’écosystème de financement philanthropique et d’entreprise de l’Inde devient plus dynamique, FSM représente une opportunité unique pour les parties prenantes de se rassembler, de s’engager et d’investir dans des solutions d’assainissement systémique à long terme.

