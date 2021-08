Swachh City : la performance saisissante de Jajpur dans l’assainissement urbain

Vyasnagar a rapidement atteint ses objectifs d’assainissement et de gestion des déchets solides, y compris le statut FDAL++, en tirant parti de la participation du public et de la volonté administrative. (Crédit photo : Bibhudatta Sahu)

Par Bibhudatta Sahu

Chaque fois qu’une ville ou une petite municipalité obtient de bons résultats sur n’importe quel paramètre de résilience urbaine et de développement durable, elle facilite le développement et la transformation de l’Inde en une nation moderne. Récemment, lorsqu’une petite municipalité inconnue, Vyasnagar, dans le district de Jajpur d’Odisha, a obtenu le statut sans défécation à l’air libre ++ (ODF plus plus), l’Inde s’est également rapprochée de ses rêves et de ses aspirations. Après avoir obtenu le statut ODF en 2018 et le statut ODF ++ en 2021 du ministère du Logement et des Affaires urbaines de l’Union (MoUHA) dans le cadre de la mission Swachh Bharat (SBM), Vyasnagar est devenu l’un des organismes locaux urbains (ULB) les plus dynamiques en matière de développement urbain durable. l’assainissement dans le pays.

Vyasnagar a pris des mesures sans précédent pour adopter l’innovation et la meilleure technologie disponible dans la gestion des déchets liquides. (Crédit photos : Bibhudatta Sahu)

COVID-19, ODD 6 et statut ODF ++ de Vyasnagar

Les performances convoitées de Vyasnagar dans l’obtention du statut ODF++ sont particulièrement importantes, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Alors que le monde est toujours aux prises avec des vagues récurrentes de la pandémie de COVID-19, il est devenu encore plus urgent de répondre aux besoins fondamentaux des gens, de rectifier les faiblesses fondamentales de notre système et de progresser vers la construction d’un monde plus juste et résilient. Les objectifs de développement durable (ODD) ont déjà fourni un plan pour lutter contre les défis environnementaux, politiques et économiques urgents auxquels notre monde est confronté. À cet égard, l’ODD 6, qui se concentre sur « assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous », est devenu d’autant plus critique. L’ODD 6 revêt une importance primordiale car d’autres objectifs tels que la santé, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance sont étroitement associés à la capacité d’un pays à fournir de l’eau et des installations sanitaires à tous. Chaque pas qui nous rapproche de ces objectifs est louable. Dans ce contexte, le statut ODF++ de Vyasnagar et ses autres réalisations en matière d’assainissement urbain inspireront toutes les autres municipalités similaires du pays.

Stratégie d’assainissement urbain SBM et Odisha 2017

Conformément aux objectifs de l’ODD 6, l’Inde s’est déclarée sans défécation à l’air libre (ODF) en octobre 2019. Peu de temps après, le gouvernement central a lancé ODF+ et ODF++ dans le cadre de la phase II de SBM visant à une gestion appropriée des déchets. S’inspirant de l’environnement politique national qui a commencé à donner la priorité au secteur de l’assainissement, en particulier après le lancement de la mission Swachh Bharat, en 2017, Odisha a également révisé sa « stratégie d’assainissement urbain d’Odisha » (OUSS) et sa politique d’assainissement urbain d’Odisha. Depuis lors, le Département du logement et du développement urbain (H&UDD) du gouvernement de l’État a fait des progrès sans précédent pour accroître l’accès aux toilettes individuelles et communautaires. Odisha a accordé la même priorité au traitement des boues fécales générées hors de ses villes. L’Etat a construit des Stations de Traitement des Eaux (SeTP) dans près de 50 ULB. Parmi ceux-ci, 34 SeTP sont transférés aux SHG de Mission Shakti/Transgender pour l’exploitation et la maintenance. Le gouvernement de l’État a accordé une importance particulière à la participation active des citoyens et des parties prenantes pour rendre ses villes propres, aseptisées, garantissant une bonne santé publique pour tous les citoyens.

Vyasnagar : Innover et rêver grand

Ce qui rend le cas d’une petite municipalité comme Vyasnagar inhabituellement frappant, ce sont ses grandes aspirations et l’adoption de solutions innovantes en matière d’assainissement urbain. À Odisha, Vyasnagar est la première municipalité à transformer les sites d’enfouissement existants de la ville en parcs écologiques en utilisant la bio-exploitation minière et le traitement des déchets hérités. C’est aussi la seule municipalité de l’État à avoir canalisé les ressources pour transformer une décharge vieille de 15 ans en parc écologique. La municipalité a accordé une importance particulière aux 3R (recycler, réutiliser et réduire) dans le processus de planification, réduisant considérablement les déchets de la ville. Pour l’embellissement de la ville, des sculptures et des peintures murales faites de matériaux de récupération sont placées à des endroits importants. Vyasnagar a pris des mesures sans précédent pour adopter l’innovation et la meilleure technologie disponible dans la gestion des déchets liquides. La municipalité utilise la technologie RENEU (restauration de Nallah avec des unités écologiques) pour traiter les égouts pluviaux de manière écologique, rentable et efficace. Vyasnagar est la seule municipalité d’Odisha à appliquer cette méthode naturelle unique de traitement des eaux de drainage.

Vyasnagar a rapidement atteint ses objectifs d’assainissement et de gestion des déchets solides, y compris le statut FDAL++, en tirant parti de la participation du public et de la volonté administrative. S’inspirant du modèle Indore, Vyasnagar a également mis en œuvre des projets décentralisés qui ont renforcé l’engagement communautaire et assuré la durabilité à long terme des initiatives. L’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets solides a été gérée par les collectifs de femmes (SHG) sous le nom de Swachh Sathis. Il a également rationalisé la chaîne de valeur de la gestion des déchets solides grâce à un modèle innovant d’engagement des citoyens utilisant une technologie basée sur les TIC pour surveiller l’ensemble du système.

De plus, à Vyasnagar, 100 pour cent des toilettes relèvent de la « catégorie des meilleurs urinoirs/aspirations ». Afin d’assurer la pérennité des infrastructures existantes, la municipalité a achevé le lifting de toutes les toilettes publiques et communautaires. Toutes les toilettes publiques et communautaires de la municipalité de Vyasnagar sont équipées d’un approvisionnement en eau 24h/24 et 7j/7, d’électricité, d’un incinérateur, de distributeurs automatiques de serviettes hygiéniques, d’une technologie d’économie d’eau, d’installations et d’équipements ultramodernes.

Plus important encore, la municipalité a investi dans le renforcement des capacités de ses travailleurs de première ligne et de ses groupes d’entraide. Par exemple, il a collaboré avec la National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC) pour mener des programmes de formation pour le développement des compétences des agents d’assainissement. Les campagnes de sensibilisation lancées par la municipalité pour déclencher un changement de comportement en engageant la communauté sont tout aussi importantes. À cet égard, les peintures murales sont devenues un support essentiel dans la ville pour transmettre « Vyasnagar propre et vert ».

Le statut ODF++ de Vyasnagar est le fruit des efforts inlassables de son administration communale, notamment de l’aile assainissement et de l’aile exploitation et maintenance de l’ULB, et de la participation active et informée de ses citoyens. Cependant, pour rendre les progrès permanents et obtenir un impact plus global sur l’assainissement, Vyasnagar doit continuer à impliquer les communautés et à adopter l’innovation là où cela est nécessaire. De plus, Vyasnagar pourrait également initier et construire un réseau de collaboration pour aider d’autres municipalités similaires aux prises avec moins de ressources et d’expertise en assainissement urbain.

(L’auteur est un chercheur indépendant diplômé de TISS, Mumbai avec plus de 8 ans d’expérience professionnelle dans le gouvernement et le secteur public. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.