Swae Lee et Jhené Aiko partagent leur dernière collaboration “In The Dark”

Swae Lee et Jhené Aiko ont partagé leur collaboration “In The Dark” du prochain film de Disney et Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux, en salles le 3 septembre.

“In The Dark” est un morceau fluide mettant en vedette la cadence classique de Swae Lee et la voix douce mais directe pour laquelle Aiko est connue. La chanson est structurée comme un appel et une réponse entre les deux artistes alors qu’ils se lancent dans une quête de réconfort.

“Ne me laisse pas dans le noir / Je mérite plus / Je suis la récompense de quelqu’un”, chante Swae Lee sur le refrain. “Je lui ai donné de bonnes vibrations / Oh, tu as fait une bonne course.” Il plonge dans sa vision de la relation, parcourant toutes les façons dont il a gâté son partenaire.

Le vers d’Aiko vient en réponse à Swae Lee : “Bébé, mon amour inconditionnel / Il s’agit de plus que du matériel / Ne me laisse pas traîner dans le froid / Quelque chose que je n’ai pas besoin de savoir, mais ne me laisse pas dans le foncé.”

Le refrain final du morceau trouve les chanteurs en train de s’improviser et de rebondir les uns sur les autres, mélangeant leur voix dans un mélange homogène.

Le ton de “In The Dark” correspond parfaitement au thème de Shang-Chi et de la Légende des Dix Anneaux. Dans le film, un maître d’arts martiaux nommé Shang-Chi, interprété par Simu Liu, affronte des éléments enfouis depuis longtemps de son passé qu’il a déjà tenté de laisser derrière lui alors qu’il s’implique de plus en plus dans le monde d’une organisation mystérieuse connue sous le nom de Ten Rings.

Liu joue dans le film aux côtés d’Awkwafina, Fala Chen, Florian Munteanu, Meng’er Zhang, Benedict Wong, Tony Leung et Michelle Yeoh.

“In The Dark” est le dernier volet musical à sortir de Shang-Chi et de la Légende des Dix Anneaux. La piste apparaîtra dans le film aux côtés de morceaux de bande originale précédemment publiés de DJ Snake avec Rick Ross et Rich Brian («Exécuter”) et 21 Savage avec Brian, Masiwei et Warren Hue (“Lazy Susan”).

