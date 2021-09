Swae Lee et ses amis unissent leurs forces pour la bande originale de “Madden NFL 22”

Pour commémorer le Madden NFL 22 bande originale, les stars en vedette se sont associées pour un mashup de vidéo musicale qui emmène les fans en tournée à travers l’album et le pays.

Le visuel s’ouvre avec le rappeur d’Atlanta BRS Kash interprétant sa chanson “Oh No” au stade Mercedes Benz d’Atlanta, puis suit les différents artistes présentés alors qu’ils nous accueillent dans leurs arènes respectives. L’échelle et la production en font une expérience véritablement cinématographique, faisant écho à la réalisation imposante de la bande originale. Le record était déjà historique – sa sortie marquait le premier album officiel d’EA SPORTS Madden NFL via Interscope Records – mais la vidéo vibrante ajoute encore plus au moment.

Cette vidéo musicale prend l’allure d’un court métrage, avec des décors complexes et une mise en scène pour chaque lieu. Il regorge de moments mémorables comme Tierra Whack posté dans un costume avec Swoop, la mascotte des Eagles de Philadelphie. Sac d’argent Yo canalise également l’héritage lo-fi du rap de Memphis, capturant le stade des Titans dans une chaleur VHS floue.

Morray chantonne dans les couloirs du Kenan Memorial Stadium de Chapel Hill. Swae Lee brandit un contrôleur de jeu alors qu’il regarde le gril SoFi à LA Chaque invité tueur, y compris Sally Sossa, 42 Dugg, YSB Tril et JID– faire leur marque, ce qui donne à la vidéo l’impression d’être un chiffrement cinématographique. C’est un témoignage de la force de la bande originale et de la réputation démesurée de Madden dans le hip-hop.

Cette vidéo suit rapidement les talons de la bande originale stellaire de Madden NFL 22, qui comprend 11 chansons exclusives des rappeurs susmentionnés et plus encore.

“J’ai une longue relation avec EA Sports et je suis ravi de sortir ma nouvelle chanson,” Ball is Life “, avec Jack Harlow sur la bande originale de The Madden NFL 22”, a déclaré la superstar du rap Swae Lee.

“Au cours des dernières décennies, Madden NFL est devenu une plate-forme permettant aux fans de découvrir de nouvelles musiques, de lancer de nouvelles stars et d’établir des tendances qui ont changé la façon dont les joueurs jouent au football et comment ils vivent le football NFL lui-même”, a déclaré Steve Schnur, président d’EA. Musique. « En travaillant avec Interscope, l’un des labels les plus avant-gardistes et les plus risqués de l’industrie, nous avons créé une bande-son cohérente et innovante qui relie la culture du jeu, du football et de la musique pour la prochaine génération. »

