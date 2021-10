« Swagger » a fait ses débuts mondiaux sur Apple TV+.

La série, créée par Reggie Rock Bythewood, Kevin Durant et Brian Grazer, suit les histoires d’étudiants, de parents, d’entraîneurs et d’autres personnes impliquées dans la vie de jeunes basketteurs qui aspirent à atteindre la NBA. .

Jackson incarne Ike, un ancien joueur vedette qui est maintenant entraîneur de basket-ball pour les jeunes; Hill incarne Jace Carson, un phénomène du basket-ball qui est l’un des jeunes joueurs de basket-ball les mieux classés du pays; Azoroh incarne Jenna, la mère de Jace qui est déterminée à assurer le succès de son fils en NBA ; Ferrer incarne Meg Bailey, une ancienne basketteuse et entraîneure d’une équipe rivale ; Wallis joue Crystal, un jeune joueur de basket-ball de haut niveau; Harris joue Musa, la colle et le meneur de l’équipe; Bingham incarne Drew Murphy, un joueur d’un quartier aisé de la ville ; Irama incarne Phil Marksby, l’exécuteur d’une équipe rivale ; Nzeribe joue Royale, un joueur médiocre avec un père riche; et Wilds incarne Alonzo Powers, le chef de la division locale d’une grande entreprise de chaussures.

Apple a initialement annoncé en septembre de l’année dernière. Les trois premiers épisodes de la série, inspirés de la vie de Durant, sont disponibles dès maintenant.

Inspiré par les expériences de Durant, « Swagger » explore le monde du basket-ball des jeunes, et les joueurs, leurs familles et leurs entraîneurs qui marchent sur la fine ligne entre les rêves et l’ambition, et l’opportunisme et la corruption. En dehors du terrain, la série révèle ce que c’est que de grandir en Amérique. La nouvelle série est dirigée par un ensemble de stars comprenant O’Shea Jackson Jr., Isaiah Hill, le candidat aux Oscars Quvenzhané Wallis, Shinelle Azoroh, Tessa Ferrer, Caleel Harris, James Bingham, Solomon Irama, Ozie Nzeribe et Tristan Mack Wilds.

Si vous n’avez pas vu la bande-annonce de la nouvelle série, vous pouvez la consulter ci-dessous :

Le talent est donné. La grandeur est faite. Swagger sera présenté le 29 octobre sur Apple TV+.

Apple TV+ est disponible sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV via l’application Apple TV. Il est également disponible sur Fire TV, Xbox, Playstation et Smart TV. Le service est même diffusé via le site Web Apple TV +.

« Swagger » est désormais diffusé sur Apple TV+. Si vous souhaitez profiter de la nouvelle série dans la meilleure qualité, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

