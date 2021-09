‘Swagger’ de la superstar de la NBA Kevin Durant Première sur Apple TV+ le 29 octobre

Swagger, inspiré de l’histoire de la superstar de la NBA Kevin Durant, sera diffusé sur Apple TV+ le 29 octobre. Les trois premiers épisodes seront ensuite diffusés, les autres épisodes de la première saison en 10 parties étant diffusés tous les vendredis par la suite.

Swagger jette un regard sur le basket-ball des jeunes – les joueurs, leurs familles et les entraîneurs impliqués et comment les rêves, l’ambition, l’opportunisme et la corruption se heurtent. Il va également plus loin et utilise ce monde pour explorer ce que c’est que de grandir en Amérique.

L’émission met en vedette O’Shea Jackson qui incarne Ike, un ancien joueur vedette devenu entraîneur de basket-ball pour les jeunes. Isaiah Hill Hill, le phénomène du basket-ball pour les jeunes, Jace Carson, figure également dans la distribution de l’ensemble; Shinelle Azoroh en tant que mère ambitieuse de Jace, Jenna; Tessa Ferrer dans le rôle de Meg Bailey, une ancienne basketteuse et entraîneure d’une équipe rivale ; Quvenzhané Wallis en tant qu’autre jeune joueur de basket-ball de haut niveau appelé Crystal; Caleel Harris en tant que jeune joueur de basket-ball et fondement de l’équipe Musa, James Bingham est leur coéquipier riche Drew Murphy. De plus, Solomon Irama incarne Phil Marksby, un joueur d’une équipe rivale et Ozie Nzeribe est Royale, un joueur moins talentueux qui a un père riche. Tristan Mac Wilds incarne Alonzo Powers, le chef de la division locale d’une grande entreprise de chaussures.

Reggie Rock Bythewood est le showrunner, travaillant avec Brian Granzer et M. Durant lui-même.

Apple acquiert d’anciens épisodes et commande une nouvelle série de “Yo Gabba Gabba”

Ailleurs, Apple a annoncé un nouveau partenariat avec Wildbrain, ce qui en fait la maison de diffusion exclusive de l’émission pour enfants Yo Gabba Gabba. Il a également commandé de nouveaux épisodes, a rapporté 9to5 Mac.