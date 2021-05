Swallow The Sun annonce l’album live ’20 Years Of Gloom, Beauty And Despair Live In Helsinki’

Metallers finlandais AVALER LE SOLEIL sortira son tout premier album live, “20 ans de tristesse, de beauté et de désespoir – Vivez à Helsinki”, le 30 juillet via Century Media Records.

AVALER LE SOLEIL chanteur Mikko Kotamaki a commenté: “Enfin de bonnes nouvelles après un an d’annulations et de shitshow. Nous avons réussi à jouer seulement 10 de ces concerts spéciaux du 20e anniversaire avant que le monde entier ne ferme en mars 2020 et le reste de la tournée a été annulé. Heureusement, nous avons filmé et enregistré l’un des concerts, que nous publions maintenant comme tout premier album live en attendant de pouvoir revenir sur scène. Profitez-en !”

A propos de la production, il a déclaré : « Nous avons joué tout le ‘Chansons du Nord II’ avec un quatuor à cordes — composé de musiciens très professionnels, dont deux ont joué sur notre précédent album et sont apparus avec nous sur le 70000 tonnes de métal croisière en 2018. Pour la première fois, nous avons également demandé à nos fans sur les réseaux sociaux de voter pour leurs chansons préférées de chaque album. Nous avons ensuite joué les chansons les plus votées de chaque album.”

“20 ans de tristesse, de beauté et de désespoir – Vivez à Helsinki” sera disponible en édition limitée 2CD+DVD digipak, gatefold 3LP+DVD et en album numérique.

AVALER LE SOLEILle dernier album de, “Quand une ombre est forcée dans la lumière”, est sorti en janvier 2019. Le disque a été inspiré par la mort tragique du chanteur sud-africain Aleah Liane Stanbridge, le partenaire musical et de vie de AVALER LE SOLEIL guitariste Juha Raivio.

