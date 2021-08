Swallow The Sun annonce un nouvel album studio ‘Moonflowers’

métallurgistes de la mort finlandais AVALER LE SOLEIL sortira un nouvel album intitulé “fleurs de lune” le 19 novembre. En plus de certains des formats d’album, il y aura également un album bonus complet contenant des versions instrumentales très spéciales de toutes les pistes de l’album régulier. Cet album instrumental a été composé pour cordes et enregistré à l’église de Sipoo en Finlande. Les cordes ont été jouées par le groupe appelé TRIO NOX de Finlande.

A partir d’aujourd’hui, toutes ces chansons instrumentales seront lancées sous forme de vidéos animées, qui ont été créées par Films Dronicon – un par un chaque semaine, jusqu’à la sortie du premier single de l’album principal.

Guitariste Juha Raivio commente : « Je sais bien que je ne devrais pas dire cela, mais je déteste profondément cet album. Je déteste où il me mène, ce qu’il me fait ressentir et ce qu’il représente pour moi personnellement. son honnêteté, je n’ai pas d’autre choix que de l’aimer aussi. C’est tout ce qui compte pour moi avec la musique de toute façon et peu importe ce que je ressens, du moment que c’est le cas. Pour moi, cet album est comme un miroir de une profonde déception. Même moi, je veux toujours croire qu’il y a et qu’il pourrait y avoir plus que cela en moi. Mais je n’ai pas besoin ou je ne veux pas en parler davantage. Après tout, la musique signifie des choses si différentes pour chacun de nous par la façon dont nous avons parcouru nos propres chemins, et c’est une belle chose à propos de la musique. Il n’y a pas de bien ou de mal.

“Après avoir fini d’écrire toute la musique de ce disque à l’automne 2020, j’ai commencé à écrire ces petites versions instrumentales des chansons de l’album pour violon, alto, violoncelle et piano. Principalement parce que je me demandais comment ça entendre toutes ces chansons d’abord comme ces versions intimes au lieu d’un album de groupe complet. C’était vraiment beau de voir et d’entendre ces chansons prendre vie de cette manière et de cette forme, enregistrées en direct dans cette grande église en Finlande. Pour pouvoir entendre les échos de cette musique se reflétant sur les murs de l’église et ressentir l’âme même de ces vieux instruments en bois joués par de vraies personnes dans ce lieu sacré. Quelque chose à propos d’entendre les cordes insuffler cette beauté fragile dans ces chansons qui portent tellement de douleur autrement. peut-être que j’ai écrit ces versions juste pour moi pour pouvoir entendre et ressentir au moins une sorte de beauté et de réconfort dans ces chansons, peut-être…

“Je voulais créer moi-même la pochette de cet album cette fois-ci, donc cela serait aussi brutalement honnête pour moi que la musique l’est. J’ai donc peint la lune sur le ‘fleurs de lune’ couvrir de mon propre sang et je l’ai décoré avec les fleurs que j’ai cueillies et séchées au printemps 2016. Ce n’est peut-être pas l’œuvre d’art la plus remarquable jamais réalisée dans ce monde, mais pour moi, c’est tout. Je n’allais pas écrire de nouvelle musique avant d’avoir évolué dans la bonne direction dans ma vie, mais finalement toute cette musique s’est imposée de force hors de moi pendant les longues nuits de cette prison de verrouillage écrasante et interminable. Quelque chose est finalement sorti de ce vide et l’écriture de ces chansons m’a fait beaucoup penser aux fleurs de lune qui fleurissent à l’heure la plus sombre de la nuit, donc ce nom me semblait juste pour appeler l’album aussi.”

“fleurs de lune” liste des pistes :

01. Les fleurs de lune fleurissent dans la misère



02. Ennemi



03. Tissé dans le chagrin



04. Gardez votre coeur à l’abri de moi



05. Le deuil de toutes les reliques (avec Cammie Gilbert)



06. Le vide



07. Le combat de ta vie



08. Cette maison n’a pas de maison

Raivio déclare en outre : « Dans d’autres nouvelles, malheureusement notre frère occupé Jaani se retirera du groupe au moins pour ce nouveau cycle d’albums, mais nous sommes heureux de dire que vous pouvez entendre Jaani‘s choeurs sur le nouvel album de toute façon.”

Jaani Peuhu ajoute: “Malheureusement, le coronavirus a tout gâché, y compris les calendriers de sortie de mes groupes. CERCLE DE MERCURE et AVALER LE SOLEIL les albums sortent en même temps, ce qui m’empêche de tourner avec les deux groupes. Pour cette raison, j’ai décidé qu’il valait mieux que je me concentre uniquement sur CERCLE DE MERCURE pour ce cycle de publication. Cela étant dit, la prochaine AVALER LE SOLEIL album sera incroyable, et je suis si heureux que nous puissions encore le faire ensemble. je souhaite bonne chance à AVALER LE SOLEIL sur leur tournée avec elle !”

AVALER LE SOLEIL est:

Juha Raivio – guitares



Matti Honkonen – basse



Mikko Kotamaki – voix



Juuso Raatikainen – tambours



Juho Räihä – guitares



