Swan Song sortira le 17 décembre sur Apple TV+ et en salles. Le film met en vedette Mahershala Ali, Naomi Harris et Glenn Close. Il est écrit et réalisé par Benjamin Cleary.

« Swan Song » arrive sur Apple TV+

M. Ali incarne un mari et un père souffrant d’une maladie chronique. Mme Close propose une alternative. Awkwafina, de son vrai nom Nora Lum, figure également dans le casting.

La bande-annonce officielle du film est sortie jeudi :

Apple a récupéré les droits de Swan Song en février 2020. Il rejoint un nouveau spécial de vacances de Mariah Carey qui devrait sortir en décembre 2021.