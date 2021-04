Swansea City suspend son activité sur les réseaux sociaux pour lutter contre les abus et la discrimination

08/04/2021 à 20:45 CEST

le Ville de Swansea a décidé d’agir après trois joueurs du club, Jamal Lowe, Ben Cabango et Yan Dhanda, ont subi des abus raciaux sur les réseaux sociaux au cours des deux derniers mois. Le club gallois a décidé de suspendre son activité sur les réseaux sociaux pendant une semaine en signe de protestation, et de lutter contre les abus et les discriminations sur ces plateformes.

« Nous espérons que tout le monde soutiendra cette position dans tout le club.« a déclaré Matt Grimes, capitaine de Swansea City. » Je trouve incroyable que nous parlions encore de racisme aujourd’hui. Nous savons que les joueurs sont sous pression et il ne faut pas sous-estimer comment ce genre de commentaires sur les réseaux peut les affecter« .

« En tant que groupe de joueurs proche et diversifié, c’est quelque chose qui nous passionne tous », a ajouté dans un communiqué.

Le boycott inclut les joueurs de la carrière et l’équipe féminine.

Swansea City a choisi de prendre position à l’échelle du club dans la lutte contre les abus et la discrimination de toutes formes sur les réseaux sociaux. À partir de 17 heures aujourd’hui, nous ne publierons aucun contenu sur nos canaux de médias sociaux officiels pendant sept jours. # EnoughIsEnough 👉 https://t.co/rmHXB0j2l7 pic.twitter.com/fKqKqHl8Ag – Swansea City AFC (@SwansOfficial) 8 avril 2021

le Birmingham City et Glasgow Rangers Les Écossais ont emboîté le pas et cesseront également de communiquer sur les réseaux sociaux pour la semaine prochaine.