Avec grand chelem et 7 points produits : Dansby cygne fait tout pour que les Barvos d’Atlanta gagnent en seconde partie de saison 2021 de MLB.

La nouvelle formation des Braves d’Atlanta produit 13 coups sûrs contre les Brewers, trois de Dansby cygne, qui a perdu quelques places dans l’alignement pour faire place aux puissants frappeurs récemment acquis par les Braves.

Dansby cygne il a frappé deux circuits samedi, montrant à quel point l’alignement est soudainement devenu profond. Swanson a couronné la meilleure performance de sa carrière en MLB avec sept points produits avec un grand chelem en septième manche et Jorge Soler a fait sentir sa présence lors de ses débuts avec les Braves lors d’une victoire 8-1 contre les Brewers de Milwuakee à Truist Park.

«Nous avons définitivement montré dans des séquences que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui. Je ne pense pas qu’ils nous aient surpassés auparavant et j’ai l’impression que nous nous sommes encore améliorés maintenant. Les prochains mois seront amusants et j’espère que nous passerons à autre chose », a-t-il déclaré. Dansby cygne.

Avec le cinquième jeu multi-homer de Dansby cygne dans MLB et la seconde datant du 11 juillet 2021, les Braves ont suffisamment soutenu le solide départ de Kyle Muller pour rester à moins de quatre matchs des Mets en première place dans l’Est de la NL. Ils ont également dépassé les Phillies pour passer à la deuxième place.

Les Braves d’Atlanta ont alterné victoires et défaites lors de chacun de leurs 15 derniers matchs cette saison. 2021 de la MLB, battant le précédent record de franchise de 14, établi par les Boston Beaneaters de 1895. Selon l’Elias Sports Bureau, il s’agit de la plus longue séquence depuis que les Rocheuses l’ont fait du 3 au 19 août 2010.

Un succès constant peut maintenant être plus réalisable pour les Braves d’Atlanta au cours de la saison 2021 de MLB grâce à quatre vétérans confirmés, Adam Duvall, Eddie Rosario, Soler et le droitier Richard Rodriguez, acquis avant la date limite des échanges de vendredi.

Duvall et Soler étaient dans l’alignement ensemble pour la première fois samedi et Rodriguez a lancé le huitième sans but.

“[La nueva alineación] ça avait l’air plutôt bien, même à partir du moment où je l’ai écrit… Je pense que nous allons certainement avoir des files d’attente plus longues avec le personnel que nous avons », a déclaré le manager Brian Snitker.

Dansby cygne il a frappé le plus gros coup de la nuit après avoir apparemment regardé un troisième coup appelé au sixième. Ayant eu la possibilité de prolonger son présence au bâton après que l’arbitre à domicile CB Bucknor ait appelé une balle sur le terrain 2-2 de Brandon Woodruff, l’arrêt-court a frappé le prochain lancer au-dessus de la clôture du champ gauche pour un circuit de deux points. .

«Je pensais que c’était une grève, tout comme je pense que tout le monde… Je serai certainement honnête à ce sujet. Je pense que ma mère viendrait ici et me crierait dessus si je n’étais pas honnête. Il a fait un bon pitch. Cela s’est avéré être en notre faveur. Je me suis regroupé et j’ai donné un bon coup au suivant », a-t-il conclu Dansby cygne.

Avec des informations de MLB.com (Mark Bowman).